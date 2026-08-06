Dos menores sufren heridas en el cráneo durante ataque con machete en Colomba, Quetzaltenango

sUCESOS

Dos menores sufren heridas en el cráneo durante ataque con machete en Colomba, Quetzaltenango

Dos menores fueron atacados con machete en una comunidad agraria de Colomba, Quetzaltenango, informaron los bomberos.

y

|

time-clock

ATACAN CON MACHE A DOS MENORES EN COLOMBA

Bomberos trasladan a los menores heridos tras ser atacados con machete en comunidad agraria de Colomba, Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que dos niños, de 9 y 10 años, fueron atacados con machete en Colomba, Quetzaltenango, la noche del miércoles 5 de agosto.

Agregaron que socorristas llegaron en la unidad AD-141 al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Colomba y luego trasladaron a los menores al Hospital Nacional de Coatepeque.

Según el reporte de los bomberos, los menores sufrieron heridas cortantes en el cráneo.

Indicaron que, según versiones de familiares, las víctimas fueron atacadas por desconocidos.

EN ESTE MOMENTO

Canasta básica productos en el mercado y personas comprensa HPL

Salario mínimo 2027: inflación y canasta básica marcarán la discusión

Right
Kesler Amílcar Orellana Hernández y Jorge Mauricio Centeno Colindres son trasladados de nuevo a prisión preventiva, luego de que un juzgado los ligó a proceso por el ataque ocurrido en el preventivo de la zona 18. (Foto Prensa Libre)

Ligan a proceso a dos presuntos responsables del ataque que acabó con la vida de alias “Gorgojo”

Right

El hecho de violencia ocurrió en la comunidad agraria Pensamiento Chuva, en Colomba.

De acuerdo con el reporte, se desconoce el móvil del ataque contra ambos niños.

Para leer más: Capturan a hombre señalado de amputar el brazo a su madre en Chisec, Alta Verapaz

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Colomba Quetzaltenango Violencia contra la niñez Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM