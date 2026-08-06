Dos menores sufren heridas en el cráneo durante ataque con machete en Colomba, Quetzaltenango

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que dos niños, de 9 y 10 años, fueron atacados con machete en Colomba, Quetzaltenango, la noche del miércoles 5 de agosto.

Agregaron que socorristas llegaron en la unidad AD-141 al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Colomba y luego trasladaron a los menores al Hospital Nacional de Coatepeque.

Según el reporte de los bomberos, los menores sufrieron heridas cortantes en el cráneo.

Indicaron que, según versiones de familiares, las víctimas fueron atacadas por desconocidos.

El hecho de violencia ocurrió en la comunidad agraria Pensamiento Chuva, en Colomba.

De acuerdo con el reporte, se desconoce el móvil del ataque contra ambos niños.

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