Dos motoristas fallecidos y un vehículo destruido dejan accidentes de tránsito reportados en las últimas horas

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Dos motoristas fallecidos y un vehículo destruido dejan accidentes de tránsito reportados en las últimas horas

Dos motoristas pierden la vida en accidentes de tránsito registrados en la ciudad de Guatemala y Sacatepéquez.

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ACCIDENTE EN SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS. MUERE MOTORISTA

Motorista muere arrollado en el kilómetro 34.5 de la ruta entre Santa Lucía Milpas Altas y San Lucas Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Dos motoristas fallecidos y otros percances viales fueron reportados por los cuerpos de socorro y las autoridades de tránsito este lunes 19 de octubre.

Los Bomberos Municipales informaron sobre el fallecimiento de un motorista en el kilómetro 7.5 de la ruta al Atlántico.

En el lugar, los paramédicos localizaron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, quien presentaba trauma generalizado y lesiones de extrema gravedad.

Debido a la condición en la que fue encontrado, los socorristas alertaron a las autoridades correspondientes para que efectuaran las diligencias de ley y determinaran las circunstancias del incidente.

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A un costado del cuerpo se encontraba una motocicleta negra, que presuntamente pertenecía a la víctima.

Por su parte, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron la muerte de otro motorista, quien fue arrollado en el kilómetro 34.5 de la ruta entre Santa Lucía Milpas Altas y San Lucas Sacatepéquez.

Según el reporte de los socorristas, la víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

En otro incidente, la Policía Municipal de Tránsito alertó sobre un vehículo que quedó empotrado en una barrera de contención en el kilómetro 5.7 de la ruta al Atlántico, en la zona 18 capitalina, con dirección al sur.

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En este percance no se reportaron personas heridas, el automotor quedó destruido. El caso quedó a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC), según el informe de las autoridades de tránsito.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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