Dos personas fallecidas y vehículos con severos daños en accidentes en Jutiapa y Escuintla

Los Bomberos Voluntarios informaron que este martes 25 de noviembre un vehículo tipo camioneta cayó en una hondonada, en el kilómetro 88, tramo San José Acatempa, Jutiapa.

Según el reporte, una persona resultó herida y es originaria de El Progreso, Jutiapa. Fue rescatada por agentes de la Policía Nacional Civil y pobladores.

En el lugar murió una mujer de 32 años, según los Bomberos Voluntarios.

Por causas que se desconocen, el vehículo cayó en la hondonada y quedó con severos daños.

Otro accidente

Provial reportó un accidente de tránsito en el kilómetro 57.5 de la ruta al Pacífico, con dirección al sur.

En el percance estuvieron involucrados un camión que transportaba pisos, un cabezal y un microbús, indicaron los Bomberos Voluntarios.

En el lugar se atendió a unas seis personas que viajaban en el microbús y a dos de los pilotos. Según el reporte, supuestamente falleció el piloto del camión que transportaba pisos.

