Dos personas mueren ahogadas al ser arrastradas por alfaque en playas de El Tulate

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que el lunes 1 de diciembre, en las playas de El Tulate, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, dos personas fueron arrastradas por un alfaque.



Ante la alerta, movilizaron personal de la estación de San José La Máquina, Suchitepéquez, que localizó sin vida a una de las víctimas.



El cadáver fue trasladado a la orilla de la playa y los bomberos alertaron a las autoridades correspondientes.



Este martes 2 de diciembre continuó la búsqueda y fue hallado el cuerpo de la segunda víctima, un menor.





En el lugar se viven escenas de dolor por parte de los familiares, que no dan crédito a lo sucedido.



Los alfaques son una de las principales causas de ahogamiento en Guatemala. Cada año, niños y adultos son víctimas de estas corrientes, que se caracterizan por no ser visibles y por producirse en sitios donde el mar aparenta estar tranquilo.



Estas corrientes de agua, conocidas científicamente como “corrientes de retorno” o “corrientes de resaca”, son canales estrechos de agua provocados por el continuo choque de las olas contra la orilla, lo que poco a poco va excavando la arena.

