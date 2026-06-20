Dos personas mueren en ataque armado perpetrado al filo de la media noche en el Anillo Periférico

Guatemala

Dos personas mueren en ataque armado perpetrado al filo de la media noche en el Anillo Periférico

En las últimas horas los cuerpos de socorro han sido alertados de distintas emergencias, la mayoría ocasionadas por hechos de violencia.

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Los socorristas llegaron al lugar del ataque pero por la gravedad de las heridas los dos hombres perdieron la vida. Fotografía: Bomberos Voluntarios.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios fue alertado de un ataque armado en el Anillo Periférico al filo de la media noche del 19 de junio, movilizando a paramédicos para brindar asistencia, pero al llegar los involucrados ya habían fallecido.  

Se trata de dos hombres cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades, que según el reporte de los paramédicos fueron atacados mientras se encontraban dentro de un vehículo.

El automotor es un vehículo tipo sedan de color naranja, que quedó a disposición de los investigadores del Ministerio Público (MP), quienes deben de buscar evidencias que los lleven con los responsables del ataque armado.

Hasta ahora tampoco se tiene una hipótesis del crimen, desconociendo si se pudo tratar de un ataque directo o de un intento de asalto que dejó a dos hombres fallecidos.

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El 17 de junio pasado, un incidente armado también se reportó en el área, específicamente en el puente El Incienso, en el tramo que va hacia zona 7. En ese hecho, dos personas resultaron heridas.

También los paramédicos fueron alertados de un ataque armado contra una mujer la noche de este viernes en el boulevard El Naranjo, exactamente en la 27 avenida de la zona 4 de Mixco.

Del incidente una mujer de aproximadamente 25 años resultó gravemente herida, según los paramédicos, consiguiendo todavía trasladarla en estado delicado a un hospital. La hipótesis de este ataque armado apunta a un intento de asalto.

En otra emergencia los socorristas fueron alertados por un hombre desmayado sobre la 5 avenida y primera calle de Ciudad Real, en la zona 12 de Villa Nueva.

Al llegar localizaron a un hombre de aproximadamente 35 años fallecido, sin señales aparentes de violencia.

En horas de la tarde de este sábado paramédicos atendieron a un hombre de 52 años de edad que resultó herido tras lesionarse dentro de su vehículo por el impacto de una bala perdida, esto en la calzada Raúl Aguilar Batres de la zona 11 capitalina.

El sujeto fue identificado como Jonathan David García Rodríguez, quien se golpeó la cabeza después que una bala perdida impactó contra su auto. El hombre tenía una hemorragia y fue necesario su traslado a un hospital.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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