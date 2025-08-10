Ejército intercepta dos embarcaciones con posibles ilícitos en las costas del Pacífico

Las autoridades de Guatemala informaron este 10 de agosto sobre la intercepción de dos embarcaciones en las costas del Pacífico que contenían supuestos ilícitos.

Mediante un video en redes sociales, el Ejército de Guatemala informó que, además de las embarcaciones, se detuvieron a seis tripulantes.

"Como parte de los procedimientos, las embarcaciones fueron escoltadas hacia el muelle del comando naval del Pacífico para ser dispuestas ante las autoridades e iniciar el proceso judicial", indicó el Ejército de Guatemala.

La Policía Nacional Civil, mediante el SGAIA, dio más detalles sobre las embarcaciones interceptadas. La primera fue hallada a las 14 horas y 56 minutos de este sábado.

Dentro de la embarcación, según las autoridades, hallaron a una persona de nacionalidad mexicana y con 48 años, quien presentaba una herida de bala en la zona del glúteo izquierdo.

La segunda embarcación fue interceptada a las 16 horas con 10 minutos.

Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra el crimen organizado transnacional. 🫡🇬🇹#EnDesarrollo| Ejército de Guatemala a través de la Marina de la Defensa Nacional interceptó dos embarcaciones con posibles ilícitos frente a las costas del Pacífico guatemalteco.



¡El… pic.twitter.com/12XDmSqd7F — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 10, 2025

"A simple vista se observa varios bultos con un embarque costal de color negro con líneas rojas", agregó la policía.

Finalmente, el Ministerio de Gobernación indicó que fueron detenidos cinco personas originarias de México y otra de El Salvador.

