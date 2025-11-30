Emergencia en el volcán de Fuego: Hombre sufre quemaduras y heridas graves tras una erupción

Durante la tarde de este domingo 30 de noviembre, alrededor de las 17.55 horas, los Bomberos Municipales Departamentales anunciaron que varios socorristas se dirigían a las faldas del volcán de Fuego, en Sacatepéquez, debido a rumores sobre una persona que habría resultado quemada tras la caída de rocas calientes durante la erupción.

Frente a este escenario, en redes sociales comenzó a circular el rumor de una tragedia en el volcán de Fuego, ya que algunos testigos revelaron que varios excursionistas desafiaron la prohibición y fueron alcanzados por la expulsión volcánica en el municipio de Alotenango, por lo que el hecho fue catalogado como de extrema imprudencia.

De acuerdo con los presentes, estos individuos desafiaron la prohibición expresa de ascenso e hicieron caso omiso al constante peligro. Por ello, los turistas se acercaron a menos de 100 metros del cráter activo, lo que provocó que fueran alcanzados por una repentina expulsión volcánica tras ignorar las advertencias en San Juan Alotenango.

Asimismo, imágenes captadas desde la noche del pasado sábado 29 de noviembre muestran varias luces en el hombro del coloso, por lo que a todas las personas que escalaron el volcán de Fuego se les pidió que no llegaran hasta la cima, ya que esta se consideraba una zona de alto riesgo por ser uno de los más activos de Centroamérica.

Un hombre sufrió quemaduras y heridas en el Volcán de Fuego. (Foto Prensa Libre: @ASONBOMDGT)

La emergencia en el Volcán de Fuego

Desde inicios del 2025, las autoridades establecieron perímetros de seguridad estrictos debido a la actividad constante de explosiones, flujos piroclásticos y caída de ceniza. Por esta razón, y como el volcán de Fuego es uno de los más activos de la región, la zona cercana al cráter está terminantemente prohibida para el acceso civil y turístico.

A pesar de todas las advertencias —que se han convertido en la principal evidencia del actuar temerario de estos visitantes extranjeros—, varios miembros del grupo de turistas fueron alcanzados por el material incandescente. Ante esta situación, la emergencia movilizó a equipos de rescate de los Bomberos Municipales Departamentales.

Por el momento, las autoridades en Sacatepéquez se encuentran investigando los hechos para determinar cómo el grupo logró evadir los controles. Por ello, se espera un pronunciamiento sobre el estado de salud de las víctimas y las posibles acciones legales contra los responsables de haber promovido o guiado la excursión en este volcán.

Asimismo, aunque se rumoraba que al menos dos de los excursionistas presentaban quemaduras de gravedad, los Bomberos Municipales Departamentales indicaron que solo un hombre que se encontraba cerca del cráter del volcán sufrió quemaduras y heridas de consideración luego de que este hiciera erupción y expulsara flujo piroclástico.

La reacción de los socorristas

Conforme a lo expuesto por las autoridades, los socorristas de la estación de San Miguel Dueñas y de la aldea El Rosario se movilizaron al lugar con personal y equipo de rescate. Tras varias horas de rastreo, los bomberos localizaron a un grupo de personas que ya descendían con el herido, quien no había recibido asistencia prehospitalaria.

Por ello, a bordo de una unidad de los Bomberos Municipales Departamentales, los socorristas trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala al hombre que había sido impactado por el flujo piroclástico y por algunas rocas volcánicas, lo que le causó quemaduras y heridas de consideración en casi todo el cuerpo.