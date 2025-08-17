“Escuchó el llanto de un bebé”: rescatan de fosa séptica a recién nacido que se presume fue lanzado por su madre

Sucesos

“Escuchó el llanto de un bebé”: rescatan de fosa séptica a recién nacido que se presume fue lanzado por su madre

La PNC capturó a mujer que habría abandonado a su recién nacido en una fosa séptica en Chimaltenango.  

Agente custodia a mujer señalada de haber lanzado a su bebé en una fosa séptica en Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

Policías de la Comisaría 73 capturaron este domingo 17 de agosto a Wendy “N”, de 21 años, en el Hospital Nacional de Chimaltenango, bajo sospecha de haber abandonado a su bebé recién nacido en una fosa séptica.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), la ahora detenida fue ingresada al centro asistencial en estado de inconsciencia y con hemorragia, lo que alertó al personal médico.

Tras confirmar que la paciente había dado a luz y al desconocerse el paradero del bebé, se alertó de inmediato a las autoridades.

“Un familiar que acompañó a la mujer informó que la había encontrado desmayada en su vivienda y con hemorragia, por lo que la acompañó al hospital”, explicó la PNC.

“Al regresar a la casa, escuchó el llanto de un bebé proveniente del interior de una fosa séptica. Con ayuda de un lazo, descendió al fondo y logró rescatar al recién nacido con vida”, destacó el informe policial.

El bebé fue trasladado al mismo hospital para recibir atención médica y permanece bajo observación. Su estado de salud es estable, detalló el informe policial.

La madre se encuentra bajo custodia policial mientras se esclarecen los hechos y se investigan las circunstancias que llevaron al abandono del menor.

ARCHIVADO EN:

Chimaltenango Recién nacido Violencia contra la niñez 
