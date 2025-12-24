Sucesos
Explosión de morteros deja varios heridos en la zona 1 de la capital
La explosión de morteros dejó a varias personas heridas, según el reporte de los bomberos.
En la zona 1, varias personas son atendidas por bomberos tras la explosión de morteros. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Cuerpos de socorro atendieron a varias personas que resultaron heridas por la explosión de pirotecnia.
El incidente ocurrió la tarde del 24 de diciembre, en la 3a. avenida y 17 calle, zona 1 de la capital.
Los Bomberos Voluntarios movilizaron varias ambulancias al lugar, donde brindaron los primeros auxilios a personas que transitaban por el sector.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales, la explosión de dos morteros provocó la emergencia y causó confusión entre los transeúntes.
Por las fiestas decembrinas, los cuerpos de socorro recomiendan a la población el manejo seguro de la pirotecnia, ya que las quemaduras por pólvora figuran entre las principales emergencias de la temporada.
Explosión de juegos pirotecnicos sucedió en la 3ra avenida y 17 calle zona 1 capital. Se atienden a varias personas heridas en el lugar. pic.twitter.com/K1BoJ9Gvfs— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 24, 2025