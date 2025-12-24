Explosión de morteros deja varios heridos en la zona 1 de la capital

Sucesos

Explosión de morteros deja varios heridos en la zona 1 de la capital

La explosión de morteros dejó a varias personas heridas, según el reporte de los bomberos.

|

time-clock

En la zona 1, varias personas son atendidas por bomberos tras la explosión de morteros. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Cuerpos de socorro atendieron a varias personas que resultaron heridas por la explosión de pirotecnia.

El incidente ocurrió la tarde del 24 de diciembre, en la 3a. avenida y 17 calle, zona 1 de la capital.

Los Bomberos Voluntarios movilizaron varias ambulancias al lugar, donde brindaron los primeros auxilios a personas que transitaban por el sector.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales, la explosión de dos morteros provocó la emergencia y causó confusión entre los transeúntes.

EN ESTE MOMENTO

Ataques armados en Guatemala

Ataques armados en Guatemala dejan cinco fallecidos y siete heridos este 23 de diciembre

Right

Defensa y Gobernación dicen desconocer qué grupo criminal busca expulsar a fuerzas de seguridad de Ixtahuacán y Nahualá

Right

Por las fiestas decembrinas, los cuerpos de socorro recomiendan a la población el manejo seguro de la pirotecnia, ya que las quemaduras por pólvora figuran entre las principales emergencias de la temporada.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Juegos pirotécnicos Pirotecnia Sucesos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS