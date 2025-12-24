Explosión de morteros deja varios heridos en la zona 1 de la capital

Cuerpos de socorro atendieron a varias personas que resultaron heridas por la explosión de pirotecnia.

El incidente ocurrió la tarde del 24 de diciembre, en la 3a. avenida y 17 calle, zona 1 de la capital.

Los Bomberos Voluntarios movilizaron varias ambulancias al lugar, donde brindaron los primeros auxilios a personas que transitaban por el sector.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales, la explosión de dos morteros provocó la emergencia y causó confusión entre los transeúntes.

Por las fiestas decembrinas, los cuerpos de socorro recomiendan a la población el manejo seguro de la pirotecnia, ya que las quemaduras por pólvora figuran entre las principales emergencias de la temporada.