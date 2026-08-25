Graban momentos de tensión en Izabal: bus queda atrapado al intentar cruzar el crecido río Túnico y pasajeros salen por las ventanas

Momentos de tensión vivieron los pasajeros de un bus tipo pullman que quedó atrapado en el paso de badén del río Túnico, en El Estor, Izabal, cuyo caudal había aumentado debido a las fuertes lluvias.

El incidente ocurrió cuando el conductor intentaba atravesar el río y la unidad quedó detenida sin lograr completar el cruce. Según información preliminar, el piloto se habría orillado demasiado durante la maniobra, mientras que otras versiones difundidas junto con los videos señalan que habría perdido el control y salido de la pista.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran al autobús parcialmente rodeado por la corriente y a varios pasajeros todavía en su interior, mientras personas del sector se organizaban para auxiliarlos.

Pasajeros salen por las ventanas

Ante el riesgo de que el aumento de la corriente desplazara el autobús hacia una zona más profunda, vecinos utilizaron una escalera de madera para evacuar a los ocupantes a través de las ventanas.

Así rescataron a varios pasajeros de una pullman que quedó varada en el paso de badén del río Túnico, en El Estor, Izabal. pic.twitter.com/2OExtWmma5 — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) August 25, 2026

En los videos se observa cómo niños y adultos salen uno por uno de la unidad con ayuda de varias personas. Algunos pasajeros también intentaban recuperar y poner a salvo sus pertenencias durante la evacuación.

De manera preliminar, los ocupantes lograron salir del autobús y ponerse a salvo. Hasta el momento no se ha informado de personas heridas ni existe un reporte oficial que precise cuántos pasajeros viajaban en la unidad.

Bus utilizaba una ruta alterna

Según la información proporcionada, el autobús transitaba por esta zona como ruta alterna ante el cierre del puente Huijó, en Usumatlán, Zacapa, situación que ha afectado el tránsito por la ruta al Atlántico.

El cierre ha obligado a transportistas, principalmente aquellos que se dirigen hacia Petén, a buscar recorridos alternos.

Una de esas opciones es transitar por la zona del Polochic y El Estor para llegar posteriormente a Río Dulce y continuar el recorrido hacia Petén.

Las condiciones meteorológicas, sin embargo, complicaron el paso por el río Túnico. Las lluvias provocaron un incremento del caudal y el autobús quedó atrapado mientras intentaba cruzarlo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre las circunstancias exactas del incidente, el número de pasajeros que viajaban en el autobús ni posibles daños a la unidad.

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