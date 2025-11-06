Guardia del SP muere baleado en sanitarios del Centro Preventivo para Varones de la zona 18  

Los Bomberos Voluntarios informaron que este jueves 6 de noviembre, en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18, brindaron atención prehospitalaria a un guardia del Sistema Penitenciario (SP) que presentaba una herida de bala en la región del cráneo; al evaluarlo, no presentaba signos vitales.

Según los bomberos, la víctima fue identificada como Agustín Caal Coc, de 43 años.

De acuerdo con imágenes compartidas, el ataque ocurrió en los sanitarios de la prisión.

En un comunicado, el SP afirmó que las autoridades competentes llevarán a cabo las diligencias de investigación conforme a la ley, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y muestras de solidaridad a la familia del agente fallecido, compañeros de trabajo y seres queridos, reconociendo su compromiso y servicio a la institución”, externó el SP.

El Preventivo para Varones de la zona 18 ha sido escenario de otros hechos de violencia. Uno de estos ocurrió en mayo recién pasado, cuando un reo fue localizado sin vida, sin señales de violencia.

