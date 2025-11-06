Guardia del SP muere baleado en sanitarios del Centro Preventivo para Varones de la zona 18  

Sucesos

Guardia del SP muere baleado en sanitarios del Centro Preventivo para Varones de la zona 18  

El Sistema Penitenciario confirma la muerte violenta de guardia en Preventivo de la zona 18 y busca esclarecer cómo sucedió el hecho.

|

time-clock

Bombero cubre el cadáver de guardia del Sistema Penitenciario ultimado en el Preventivo para Varones de la zona 18. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que este jueves 6 de noviembre, en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18, brindaron atención prehospitalaria a un guardia del Sistema Penitenciario (SP) que presentaba una herida de bala en la región del cráneo; al evaluarlo, no presentaba signos vitales.

Según los bomberos, la víctima fue identificada como Agustín Caal Coc, de 43 años.

De acuerdo con imágenes compartidas, el ataque ocurrió en los sanitarios de la prisión.

En un comunicado, el SP afirmó que las autoridades competentes llevarán a cabo las diligencias de investigación conforme a la ley, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho.

EN ESTE MOMENTO

Conozca qué es el historial crediticio en Guatemala, cómo consultarlo, qué datos contiene y cómo mantener una buena calificación ante la Superintendencia de Bancos.

Cuál es su historial crediticio en Guatemala, cómo consultarlo e interpretarlo

Right
En el Ultimo vuelo de migrantes retornados de los Estados Unidos llegan familiares que llegaron a país del norte y son detenidos para ser deportados Prensa Libre. Erick Avila 27/12/2024

Deportaciones desde Estados Unidos caen un 29% respecto del 2024

Right

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y muestras de solidaridad a la familia del agente fallecido, compañeros de trabajo y seres queridos, reconociendo su compromiso y servicio a la institución”, externó el SP.

El Preventivo para Varones de la zona 18 ha sido escenario de otros hechos de violencia. Uno de estos ocurrió en mayo recién pasado, cuando un reo fue localizado sin vida, sin señales de violencia.

Para leer más: Hallan muerto a reo señalado de crimen tras concierto y la PNC explica hipótesis

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Preventivo de la zona 18 Sistema Penintenciario 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS