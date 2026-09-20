Hallan a niño herido y una persona calcinada en una vivienda de Sumpango

Los Bomberos Voluntarios de Sumpango reportaron la mañana de este domingo 20 de septiembre un hallazgo que causó conmoción entre los pobladores.

En una vivienda de la colonia Vistas del Sol, sector Los Planes, los socorristas fueron alertados de que una persona se encontraba herida.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron a un menor que presentaba una "herida profunda" en el cuello y le brindaron atención de inmediato.

El niño fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece en estado delicado y su pronóstico "es reservado".

Los socorristas informaron que, al revisar otro cuarto de la vivienda, encontraron el cuerpo "totalmente calcinado" de otra persona.

Agregaron que, debido al estado del cuerpo, se ignora el sexo de la víctima.

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El hecho causó consternación entre los pobladores. Las autoridades investigan si se trata de un ataque contra miembros de una misma familia.