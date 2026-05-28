Hallan dos bultos con posibles restos humanos en la zona 12

Los Bomberos Municipales informaron que vecinos de la colonia Santa Rosa 1, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, alertaron sobre dos bultos sospechosos en la vía pública, cerca de un predio baldío.

Los paramédicos verificaron la situación en la 17 avenida y 28 calle, y notificaron a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público para las diligencias respectivas.

El cuerpo de socorro agregó que las dos posibles víctimas no han sido identificadas, ya que se presume que se trata de restos humanos.

De acuerdo con imágenes y videos de los socorristas, uno de los bultos está envuelto en sábanas, mientras que el segundo consiste en una bolsa de nailon negra.

La notificación y el manejo del caso quedan a cargo de las autoridades competentes.

Hasta el 19 de mayo, al menos 32 cadáveres envueltos en sábanas, nylon, costales o abandonados en toneles han sido localizados en distintos puntos del país durante el 2026, una modalidad criminal que mantiene en alerta a las autoridades y que incrementa el temor entre vecinos de las comunidades donde ocurren los hallazgos.

Cada vez que aparece un cuerpo en esas condiciones, crece la alarma vecinal, debido al nivel de violencia con que son abandonadas las víctimas y a la frecuencia con la que estos casos comienzan a repetirse en áreas urbanas y rurales, según lo manifiestan en redes sociales.

La PNC indicó que las investigaciones apuntan principalmente a dos móviles: rivalidad entre pandillas y disputas por territorios para el narcomenudeo.

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