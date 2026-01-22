Hallan muerto a agente de la PNC en ruta a El Progreso; investigan si sufrió un accidente en motocicleta

El cuerpo del agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Merlín Portillo García fue localizado sin vida sobre su motocicleta, a un costado de la ruta nacional 20, carretera que conecta los departamentos de Zacapa y El Progreso. Originario de la aldea El Paso de los Jalapas, municipio de El Jícaro, El Progreso, el agente estaba asignado a la Subestación 24‑11 de Zacapa y se encontraba en su día de descanso cuando ocurrió el hecho.

El hallazgo se registró en jurisdicción de El Progreso y fue confirmado por autoridades, quienes indicaron que el agente fue localizado aún sobre la motocicleta que conducía. Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se analizó el caso y se señaló la necesidad de una investigación exhaustiva para establecer si la causa fue un accidente de tránsito o un hecho criminal.

Posible accidente o hecho criminal

Durante la emisión del programa Impacto Directo, César Mateo, vocero de la PNC, explicó que no se ha determinado la causa de la muerte y que las investigaciones preliminares incluyen la posibilidad de un accidente de tránsito ocurrido cuando el agente se dirigía a su vivienda en El Progreso. Las autoridades mantienen abierta la investigación para confirmar la causa del fallecimiento.

Merlín Portillo García, agente de la PNC, aparece en la imagen con su uniforme oficial, visiblemente sonriente y con expresión serena. (Foto: Prensa Libre, Redes sociales)

En el análisis del caso, el abogado penalista Armando Mendoza, invitado al programa, señaló:

“Es importante entender que no solo las autoridades tienen la capacidad de investigar, sino también grupos criminales que buscan amedrentar”, refiriéndose a los riesgos que enfrentan los agentes fuera de servicio. Mendoza agregó que estos hechos generan múltiples dudas que deben aclararse con una investigación profunda.

Sobre la investigación formal

Mendoza también indicó que “el arma de fuego estaba a la par de él” y que es necesario verificar si se trató de un hecho criminal o de un accidente de tránsito. Asimismo, señaló que la Inspectoría General “debe investigar estas muertes violentas o sin sentido” para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte del agente.

El experto enfatizó que, aunque las causas aún no se han determinado, “en esa parte de la ruta al Atlántico son muy comunes este tipo de accidentes, específicamente en motos”. Mendoza destacó la necesidad de que el Ministerio Público y las autoridades correspondientes diluciden los hechos y brinden resultados claros para evitar confusiones sobre lo ocurrido.

Reacción de familiares y autoridades

Familiares de Portillo García han expresado su consternación por el hecho, mientras que autoridades policiales reiteran que las diligencias continúan y que cualquier hipótesis, sea accidente de tránsito o hecho delictivo, será evaluada conforme avance la investigación oficial.

El caso sigue en desarrollo y las instituciones encargadas de la seguridad y justicia deberán presentar resultados concluyentes para esclarecer las causas de la muerte del agente Merlín Portillo García.

