Hermanos mueren baleados cuando se dirigían a trabajar en la zona 16  

Los Bomberos Municipales informaron que este miércoles 3 de septiembre, dos hombres fueron asesinados a balazos en la 24 avenida y 40 calle, zona 16 de la capital.



Se trata de los hermanos Juan Carlos, de 18 años, y Armando, de 22, de apellidos Galicia Gutiérrez, quienes fueron atacados a balazos cuando se dirigían en motocicleta hacia su trabajo en una constructora ubicada dentro de un residencial de la zona 16.



Ambos fueron sorprendidos por dos sicarios que se conducían en otra motocicleta y les dispararon en varias ocasiones. Recibieron heridas de bala en el rostro.



En el lugar murió Juan Carlos Galicia Gutiérrez, mientras que su hermano, herido, corrió unos metros para pedir auxilio en el área donde laboraban; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas.





Familiares llegaron al lugar del ataque y afirmaron desconocer si los hermanos habían recibido amenazas.



Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer quiénes son los responsables del hecho armado.

La Policía Municipal de Tránsito reportó que en el lugar hay cierre vehicular mientras se desarrollan las diligencias de ley.

Ataque armado deja dos heridos en Petén

En otro hecho, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que la noche del martes dos personas resultaron heridas de bala en Sayaxché, Petén.



Indicaron que las víctimas se desplazaban en un picop cuando fueron atacadas.

Para leer más: Embajada de EE. UU. en Guatemala emite alerta de seguridad por posibles hechos violentos en la zona 16

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.