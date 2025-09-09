Hombre muere baleado en Sumpango y bomberos comparten hipótesis del ataque

Un hombre murió baleado este martes 9 de septiembre en un sembradío de milpa, en los Planes de Sumpango, Sacatepéquez, kilómetro 47 de la ruta Interamericana.

Bomberos Municipales Departamentales de ese municipio informaron que el fallecido presentaba heridas de bala en el cráneo.

Indicaron que, según información preliminar, el sujeto se habría enfrentado a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Añadieron que, de acuerdo con curiosos, el ahora fallecido fue sorprendido cuando, junto con otros individuos, se movilizaba en un tráiler supuestamente robado.

Los otros sujetos habrían huido con rumbo desconocido.

La víctima no ha sido identificada y el área permanece resguardada mientras se desarrollan las diligencias de ley.

Las autoridades investigan lo sucedido para determinar en qué circunstancias murió la persona.

