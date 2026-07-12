Video revela cómo un vehículo impactó un bus en el Trébol de Vista Hermosa y provocó que un pasajero saliera expulsado

La víctima fue identificada como Magdaleno Cruz Aguilar, originario de la aldea Palo Verde, Jalapa, quien murió este domingo tras salir expulsado de un bus extraurbano durante un accidente registrado en el paso a desnivel del Trébol de Vista Hermosa, zona 15.

De acuerdo con la información preliminar recabada por las autoridades y testigos, el percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo Mazda negro que circulaba realizando maniobras en zigzag y a alta velocidad impactó contra el autobús.

El piloto de la unidad intentó esquivarlo para evitar una colisión de mayor magnitud; sin embargo, la maniobra provocó que el pasajero saliera expulsado, cayera sobre la cinta asfáltica y quedara debajo del bus, donde falleció a causa de las lesiones. Bomberos Voluntarios indicaron que el piloto del autobús les informó que la víctima viajaba como pasajero y salió expulsada de la unidad tras la colisión provocada por el otro vehículo.

Conductor intentó escapar

Tras el percance, el conductor del vehículo Mazda abandonó el lugar e intentó darse a la fuga. No obstante, fue interceptado por testigos en las cercanías del bulevar Los Próceres y la 8.ª avenida de la zona 10.

Los presentes lograron impedir que escapara hasta la llegada de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes procedieron con su captura para continuar con las investigaciones y determinar su posible responsabilidad en el hecho.

Confirman que una persona falleció en hecho vehicular sobre Trébol Vista Hermosa.



Supuestamente el vehículo que impactó con bus se dio a la fuga, escapó, y ya tienen detenido un vehículo bajo sospecha de su participación en bulevar Los Próceres 8 avenida de la zona 10.… pic.twitter.com/QUvV0LKV8j — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) July 12, 2026

🚨PERSONA FALLECIDA🚨



📍Paso a desnivel Trebol de Vista Hermosa zona 15 Ciudad Capital



Hombre de aprox. 60 años, por politraumatismo sin identificar.



⚠️Conduzca con precaución por el sector#1Cia#75añosCVB pic.twitter.com/P5bRggr2EU — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 12, 2026

Otras emergencias durante la jornada

Durante las últimas horas también se reportaron otros incidentes atendidos por los cuerpos de socorro en distintos puntos del país.

En el kilómetro 37 de la ruta al Pacífico, Bomberos Voluntarios rescataron a una persona de 25 años que quedó atrapada dentro de un automóvil. La víctima fue liberada con equipo hidráulico y trasladada al Hospital de Amatitlán.

En la aldea San Luis Buena Vista, San Pedro Ayampuc, socorristas localizaron el cuerpo de un adolescente de 17 años con heridas provocadas por arma de fuego.

Además, en la 23 calle de la zona 1 capitalina, un hombre de 22 años resultó herido de bala en una pierna y fue trasladado a un centro asistencial.

Mientras tanto, en el kilómetro 193.5 de la ruta hacia Huehuetenango, Bomberos Voluntarios rescataron a un hombre que permanecía atrapado dentro de un vehículo tras un accidente de tránsito. Luego de estabilizarlo por un trauma de cráneo, fue trasladado al Hospital Nacional de Totonicapán.

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