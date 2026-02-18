Imágenes: Vehículo queda destruido al chocar contra baranda en el bulevar Lourdes

Sucesos

Imágenes: Vehículo queda destruido al chocar contra baranda en el bulevar Lourdes

Piloto resulta herido tras fuerte colisión contra baranda en el bulevar Lourdes.

|

time-clock

CARRO CHOCA CONTRA BARANDA. B. LOURDES

Vehículo accidentado en el bulevar Lourdes Cuatro Caminos. (Foto Prensa Libre: PMT)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este miércoles 18 de febrero se registró un accidente de tránsito en el bulevar Lourdes Cuatro Caminos, con dirección a la calzada La Paz, zona 5.


Añadió que, en el lugar, un vehículo quedó destruido tras una fuerte colisión contra una baranda de contención.


Indicó que el conductor resultó herido, por lo que los Bomberos Municipales lo trasladaron a un hospital.

Según la PMT, el procedimiento de ley quedó a cargo de la Policía Nacional Civil.

EN ESTE MOMENTO

María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, tiene prohibición de viaje a Estados Unidos por sanciones del Departamento de Estado. (Foto Prensa Libre: AFP)

La fiscal general María Consuelo Porras pierde posibilidades de acceder a instancias de poder, señalan analistas

Right
Consuelo Porras en una actividad oficial en Ciudad de Guatemala en 2024. Expertos de la ONU pidieron investigarla por adopciones ilegales en los años 80. (Foto Prensa Libre: AFP)

PGN denuncia adopciones irregulares tras informe de la ONU que señala a Consuelo Porras

Right


Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, reportó que el conductor sufrió heridas graves.

Agregó que unos 15 metros de la baranda resultaron dañados al ser impactada por el vehículo.

También compartió un video del momento en que el automotor fue retirado, el cual revela los severos daños.

Para ver más: Video | Vehículo termina en gradas de pasarela, se incendia del impacto y el conductor muere carbonizado

Vehículo quedó destruido en accidente en el bulevar Lourdes Cuatro Caminos. (Foto Prensa Libre: PMT)
Vehículo quedó destruido en accidente en el bulevar Lourdes Cuatro Caminos. (Foto Prensa Libre: PMT)

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Accidente de tránsito Bulevar Lourdes Policía Municipal de Tránsito 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS