Imágenes: Vehículo queda destruido al chocar contra baranda en el bulevar Lourdes

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este miércoles 18 de febrero se registró un accidente de tránsito en el bulevar Lourdes Cuatro Caminos, con dirección a la calzada La Paz, zona 5.



Añadió que, en el lugar, un vehículo quedó destruido tras una fuerte colisión contra una baranda de contención.



Indicó que el conductor resultó herido, por lo que los Bomberos Municipales lo trasladaron a un hospital.



Según la PMT, el procedimiento de ley quedó a cargo de la Policía Nacional Civil.





Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, reportó que el conductor sufrió heridas graves.



Agregó que unos 15 metros de la baranda resultaron dañados al ser impactada por el vehículo.



También compartió un video del momento en que el automotor fue retirado, el cual revela los severos daños.

Vehículo quedó destruido en accidente en el bulevar Lourdes Cuatro Caminos. (Foto Prensa Libre: PMT)

