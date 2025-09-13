Destruyen e incendian santuario de la Santa Muerte en Cantel, Quetzaltenango

Los propietarios de la vivienda donde funciona el Centro Encanto de Keme, un santuario donde se venera a la Santa Muerte, denunciaron que durante la madrugada de este sábado 13 de septiembre un grupo de personas desconocidas ingresó al inmueble y quemó parte de las imágenes religiosas.

“Derribaron y quemaron todo, absolutamente todo. Parece que todo estaba planificado y pensado. Es un acto atroz… un crimen terrible”, denunció una de las dueñas del inmueble.

La vivienda está ubicada en Llanos de Urbina, a un costado de la Granja Penal Cantel, Quetzaltenango.

Esta es la segunda vez que se registra un hecho de esta naturaleza, pues en mayo se reportó un robo y daños a la propiedad.

Concejo avaló demolición

Recientemente, la municipalidad de Cantel aprobó una solicitud de vecinos que pidieron la demolición de la vivienda y fijaron un plazo de 20 días para que esta se efectuara por parte de los propietarios. Anteriormente, se sancionó a los dueños con una multa de Q500 mil por no contar con licencia de construcción.

Desde noviembre del 2024, vecinos y autoridades comunitarias han rechazado el funcionamiento del Centro por temor a que provoque algún tipo de conflicto. Para ello han organizado protestas y emprendido acciones legales con el fin de impedir su operación.

Asimismo, un juzgado de Quetzaltenango resolvió recientemente que debía respetarse el derecho al libre culto de los propietarios del santuario.

Se consultó a las autoridades si se investiga el caso, pero hasta el momento no se han pronunciado.

Imágenes del incidente

Restos de una estructura en la que se rendía culto a la Santa Muerte, en el Centro Encanto de Keme, quedaron esparcidos tras el ataque perpetrado durante la madrugada del sábado 13 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

Los responsables del Centro Encanto de Keme denunciaron que desconocidos ingresaron al lugar y destruyeron imágenes religiosas y altares, en lo que calificaron como un ataque planificado. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

Este hecho de violencia en Llanos de Urbina, Quetzaltenango, ocurre cuatro meses después de un robo y daños reportados en el mismo inmueble, aledaño a la Granja Penal Cantel. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

