Intento de asalto contra tío y sobrino termina con un muerto en la ruta Interamericana

Los Bomberos Voluntarios informaron que este lunes 2 de marzo dos personas murieron en hechos de violencia y en un percance vial en dos rutas principales del país.

Indicaron que un ataque armado se registró en el kilómetro 28.5 de la ruta Interamericana, donde un adolescente resultó herido y fue trasladado al Hospital de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

En el lugar murió un hombre que no ha sido identificado. El ataque contra las víctimas se registró en el ingreso a una pasarela. El paso de vehículos está afectado en un carril.

Según información preliminar de los bomberos, el hecho armado se derivó de un intento de asalto contra tío y sobrino.

En otro suceso, el referido cuerpo de socorro reportó que un vehículo que continuó la marcha arrolló a un hombre en el kilómetro 7.5 de la ruta al Atlántico.

Añadieron que la víctima murió en el lugar, por lo que alertaron a las autoridades para los trámites de rigor.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, indicó que el accidente se registró en el carril central, en la zona 17, con dirección a la zona 25.

Añadió que los conductores que se movilizan en el carril contrario disminuyen la velocidad en el área del accidente, por lo que se registra congestionamiento hasta el kilómetro 15, donde tratan de agilizar la movilidad.

