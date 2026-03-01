Un presunto sicario de la MS es capturado y otro muere tras ataque armado y persecución en zona 6

Un presunto sicario de la MS es capturado y otro muere tras ataque armado y persecución en zona 6

Presuntos sicarios de la MS irrumpieron en una venta de ropa en la zona 6, donde habrían matado a dos hombres y herido a tres personas, informó la PNC.

la Redacción

Joshua Emanuel Galán Mena, alias “Gatillero”, permanece bajo custodia policial en la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Galán intentó huir junto a su cómplice tras el tiroteo en la zona 6 capitalina, pero se accidentaron y resultaron heridos. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS) señalado de participar en un ataque armado dentro de una venta de ropa en la zona 6 capitalina. Su acompañante murió en  el Hospital General San Juan de Dios.

El hecho ocurrió en la 15 avenida y 8 calle, zona 6, donde el ataque dejó dos hombres muertos y tres personas heridas. Según el parte oficial, agentes de la Comisaría 12 activaron un operativo tras recibir la alerta y localizaron a los sospechosos cuando huían en una motocicleta.

“La rápida intervención de policías de la Comisaría 12 permitió la captura de un terrorista de la mara salvatrucha, mientras que su cómplice falleció luego de un ataque armado”, detalla el informe policial.

Los sicarios de la Mara Salvatrucha fueron identificados como Joshua Emanuel Galán Mena, de 19 años, alias ‘Gatillero’, y Verny Alejandro Colindres Monterroso, de 26 años. Ambos intentaron huir tras el tiroteo pero protagonizaron un accidente de tránsito.

Joshua Emanuel Galán Mena, de 19 años, y Verny Alejandro Colindres Monterroso, de 26, señalados por la PNC como presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, tras el ataque armado en la zona 6. Colindres falleció en el Hospital. (Foto Prensa Libre: PNC)

“Ambos resultaron heridos y fueron trasladados bajo custodia policial hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios”, dijo la PNC.

Colindres Monterroso falleció a su ingreso al hospital debido a un trauma craneoencefálico. Galán Mena permanece hospitalizado con múltiples lesiones y bajo custodia de la PNC.

Una agente de la PNC custodia a la presunta sicaria en una cama del Hospital General San Juan de Dios, donde fue notificada de su captura por orden judicial. (Foto Prensa Libre: PNC)

Las autoridades no ampliaron información sobre el móvil del ataque ni sobre la identidad de las víctimas mortales.

la Redacción

