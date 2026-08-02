Investigan a esposo de víctima por triple crimen en Olintepeque, Quetzaltenango

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Investigan a esposo de víctima por triple crimen en Olintepeque, Quetzaltenango

Familiares y testigos señalan que el esposo de una de las víctimas de un ataque armado en Olintepeque habría disparado contra las tres personas.

Lucero Sapalú

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FOTOGRAFIAS DRAMATIZADAS ESCENA DEL CRIMEN FOTO CARLOS HERNANDEZ 05/07/2022

Triple crimen en Olintepeque deja tres muertos; investigan a esposo de una de las víctimas como principal sospechoso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Autoridades que investigan la muerte de Aracely Macario, Yadira Macario —madre e hija— y Arnulfo Macario centran las pesquisas en el esposo de Yadira Macario, quien figura como sospechoso del ataque armado que les causó la muerte.

Según familiares y testigos, el hombre era la única persona que se encontraba en el lugar cuando ocurrió el ataque y huyó después de los hechos registrados la noche del 31 de julio.

De acuerdo con un testigo, la pareja de Yadira Macario, con quien mantuvo una relación durante 16 años, había incurrido en actos de violencia, por lo que ambos se separaron. El 31 de julio, el hombre habría llegado a la vivienda para hablar con ella y visitar a sus hijos. Además, insistía en que le diera otra oportunidad para regresar a la relación.

La familia estaba reunida en el patio de la vivienda cuando escuchó varios disparos. "Todavía nos preguntamos si eran cohetes. Salimos y lo vimos salir corriendo de la casa", relató un testigo.

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Los familiares aseguran que el esposo de Yadira Macario era la única persona que permanecía en el lugar cuando ocurrió el ataque y afirman que "es muy violento". Añaden que la separación ocurrió porque, durante una discusión, "le abrió la cabeza" a Yadira Macario. Por ese hecho, la víctima presentó una denuncia ante la Policía Nacional Civil hace tres meses.

Según los Bomberos Voluntarios, Arnulfo Macario fue trasladado a un centro asistencial, donde murió poco después de su ingreso. Las tres víctimas fallecieron por heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

Las autoridades emitieron las alertas correspondientes, ya que, según información preliminar, el principal sospechoso pretendía migrar de manera irregular a Estados Unidos.

El crimen ha conmocionado a la población de Quetzaltenango, cuyos habitantes exigen justicia por la muerte de las tres víctimas.

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Lucero Sapalú

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