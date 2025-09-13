Lluvia desploma quiosco en parque de La Democracia: hay una persona muerta y varios heridos

Una persona murió y varias resultaron heridas este sábado 13 de septiembre tras el desplome de un quiosco en el parque de La Democracia, Escuintla.

La intensa lluvia llevó a que algunas personas que se encontraban en el parque buscaran refugio bajo la estructura, ubicada en el centro del lugar.

Videos compartidos por vecinos y medios locales muestran cómo la estructura de madera colapsó, lo que generó alarma entre los presentes, quienes se acercaron para levantar los escombros.

En algunas imágenes se observa cómo quienes estaban dentro del quiosco comenzaron a salir con ayuda de otras personas.

Se informó que en el sitio se habían congregado vecinos que portaban antorchas por las fiestas patrias y se refugiaron bajo el quiosco al comenzar la lluvia.

Se reportan varios heridos, entre ellos menores de edad; algunos fueron trasladados a un centro asistencial.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que una persona murió.

Otros videos de la emergencia

Se desploma kiosko en el parque central de La Democracia, Escuintla. Varias personas heridas. pic.twitter.com/8JnhwLJxB1 — TCN canal 2 (@Canal2TCN) September 13, 2025