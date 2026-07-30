Localizan 70 explosivos ocultos en una caja con supuesta encomienda de repuestos para vehículos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que localizó 70 artefactos explosivos especiales durante una inspección en una bodega ubicada en el kilómetro 25 de la carretera a El Salvador.

Explicó que se trata de artículos explosivos para usos técnicos y profesionales, clasificados, según la normativa internacional sobre transporte de mercancías peligrosas, como UN0432 (clase de riesgo 1.4S).

Agregó que, tras el hallazgo, agentes de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos verificaron cada caja y artefacto.

Los agentes localizaron los 70 explosivos durante la inspección efectuada el miércoles 29 de julio, en seguimiento de una alerta ciudadana; además, verificaron que estuvieran adecuadamente resguardados.

Según la PNC, el hallazgo ocurrió dentro de una supuesta caja de encomiendas que debía contener repuestos para vehículos.

Los explosivos fueron encontrados en siete cajas metálicas especiales; en cada una había 10 artefactos, afirmó.

La PNC indicó que el área fue acordonada y que los especialistas aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes para el resguardo y análisis de los explosivos.

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Añadió que las investigaciones continúan para establecer su procedencia y destino.

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