Localizan cadáver envuelto en nailon en la zona 11 de Mixco

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Localizan cadáver envuelto en nailon en la zona 11 de Mixco

Bomberos informaron que el cuerpo de una persona fue hallado en una cuneta de la zona 11 de Mixco.

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HALLAN CADÁVER EN LA ZONA 11 DE MIXCO

El cadáver de una persona fue localizado en una cuneta en la zona 11 de Mixco. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales fueron alertados este jueves 6 de agosto sobre un bulto con posibles restos humanos en el bulevar El Fulgencio y 7a avenida C, zona 11 de Mixco.

Al llegar al lugar, técnicos en urgencias médicas verificaron que se trataba del cuerpo de una persona envuelta en nailon.

Indicaron que, debido a las condiciones en las que fue localizado, no fue posible establecer el sexo ni obtener mayores datos para su identificación.

Además, dieron aviso a las autoridades correspondientes, que resguardaron la escena y efectuarán las diligencias e investigaciones para esclarecer el caso.

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Para leer más: “Estos no son hechos aislados”: abandono de al menos 22 cuerpos en julio acrecienta el temor por la violencia en Guatemala

Los socorristas trataron de auxiliarlo, pero la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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