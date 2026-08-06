Localizan cadáver envuelto en nailon en la zona 11 de Mixco

Los Bomberos Municipales fueron alertados este jueves 6 de agosto sobre un bulto con posibles restos humanos en el bulevar El Fulgencio y 7a avenida C, zona 11 de Mixco.

Al llegar al lugar, técnicos en urgencias médicas verificaron que se trataba del cuerpo de una persona envuelta en nailon.

Indicaron que, debido a las condiciones en las que fue localizado, no fue posible establecer el sexo ni obtener mayores datos para su identificación.

Además, dieron aviso a las autoridades correspondientes, que resguardaron la escena y efectuarán las diligencias e investigaciones para esclarecer el caso.

Matan a un hombre en San Marcos

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que la noche del miércoles 5 de agosto se registró un ataque armado contra un hombre que se movilizaba en bicicleta en la colonia 15 de Septiembre, La Blanca, San Marcos.

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Los socorristas trataron de auxiliarlo, pero la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

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