Localizan cadáver envuelto en sábanas en la ruta a San Pedro Ayampuc

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Localizan cadáver envuelto en sábanas en la ruta a San Pedro Ayampuc

Los bomberos reportaron que el hallazgo ocurrió en el kilómetro 10.3 de la ruta a San Pedro Ayampuc.

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CADÁVER EN RUTA A SAN PEDRO AYAMPUC

El cadáver de una persona fue localizado en la ruta a San Pedro Ayampuc. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que este domingo 7 de junio fue localizado el cadáver de una persona en la ruta a San Pedro Ayampuc.

Añadieron que el cuerpo estaba envuelto en sábanas a la orilla de la carretera, en el kilómetro 10.3 de la ruta a ese municipio.

La víctima fue localizada en un terreno baldío y no ha sido identificada.

El cuerpo de socorro también reportó que la noche del sábado ocurrió un ataque armado en la 5a. avenida, zona 2 de San José, Villa Nueva, colonia El Plan Internacional.

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Como resultado del incidente, una mujer herida fue trasladada a un centro asistencial, mientras que dos hombres quedaron fallecidos en el lugar por múltiples heridas de bala.

Por causas que se desconocen, las víctimas fueron atacadas cuando se desplazaban por una calle.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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