Localizan en Mazatenango el cadáver de una mujer envuelto en sábanas

El cadáver de una mujer, de unos 21 años, fue localizado envuelto en sábanas y abandonado este lunes 1 de septiembre en una zona despoblada del cantón Perú 3, zona 4 de Mazatenango, Suchitepéquez.

La mujer habría desaparecido el domingo 31 de agosto, según información de los familiares, y al parecer no había sido activada una alerta por su desaparición.

Según información preliminar de peritos del Ministerio Público, el cadáver presenta señales de violencia y fue hallado en un cañaveral.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Mazatenango, para establecer las causas de muerte y recabar indicios que contribuyan con la investigación.

Otro suceso

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que la madrugada de este lunes se registró un incidente armado en una bodega ubicada en el kilómetro 118.5 de la ruta al Pacífico, aldea Chipó, Santa Bárbara, Suchitepéquez.

Añadieron que en el inmueble localizaron al guardia de seguridad fallecido por heridas de bala, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.

