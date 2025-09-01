Localizan en Mazatenango el cadáver de una mujer envuelto en sábanas

Sucesos

Localizan en Mazatenango el cadáver de una mujer envuelto en sábanas

Una mujer fue localizada sin vida en la zona 4 de Mazatenango, Suchitepéquez.

Óscar García

y

|

El cadáver de una mujer fue localizado en el cantón Perú 3, Mazatenango, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El cadáver de una mujer, de unos 21 años, fue localizado envuelto en sábanas y abandonado este lunes 1 de septiembre en una zona despoblada del cantón Perú 3, zona 4 de Mazatenango, Suchitepéquez.

La mujer habría desaparecido el domingo 31 de agosto, según información de los familiares, y al parecer no había sido activada una alerta por su desaparición.

Según información preliminar de peritos del Ministerio Público, el cadáver presenta señales de violencia y fue hallado en un cañaveral.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Mazatenango, para establecer las causas de muerte y recabar indicios que contribuyan con la investigación.

EN ESTE MOMENTO

Trabajadores en Guatemala recibiendo su salario mínimo, mientras el Ministerio de Trabajo y Previsión Social supervisa que los empleadores cumplan con el pago vigente y, de no hacerlo, exijan el pago retroactivo.

Salario mínimo 2025 en Guatemala: ¿Cuánto subió y cómo exigir el pago justo si no se respeta la ley?

Por emergencia, MEM adjudica operación de pozos petroleros en Quiché y Alta Verapaz

Otro suceso

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que la madrugada de este lunes se registró un incidente armado en una bodega ubicada en el kilómetro 118.5 de la ruta al Pacífico, aldea Chipó, Santa Bárbara, Suchitepéquez.

Añadieron que en el inmueble localizaron al guardia de seguridad fallecido por heridas de bala, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.

Para leer más: Agresión en Mazatenango: especialistas explican por qué muchas víctimas no denuncian

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García
Marvin Túnchez

Marvin Túnchez

Lee más artículos de Marvin Túnchez

ARCHIVADO EN:

Hallan cadáver Mazatenango Suchitepéquez Violencia contra la mujer 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre