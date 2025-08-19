Macabro hallazgo en Mixco: asesinan y desmiembran a un hombre de 78 años y lo ocultan en su casa

Tres personas fueron localizadas sin vida este martes 19 de agosto en una vivienda de la sección U de la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco.

De acuerdo con los Bomberos Municipales de Mixco, desde el lunes se habían ubicado prendas de vestir con manchas de sangre, lo que motivó un seguimiento especial en el área.

Este martes, los socorristas confirmaron que los cuerpos desmembrados de tres personas fueron encontrados dentro del inmueble.

Entre las víctimas figura un adulto mayor de 78 años, quien, según versiones preliminares, era el propietario de la casa. Esta habría sido alquilada a presuntos pandilleros que, se presume, cometieron el crimen.

Los restos del anciano fueron distribuidos en distintos ambientes del inmueble.

Durante un allanamiento realizado en el lugar, agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron de forma preventiva a una mujer y su hija.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado más detalles sobre el hecho.

