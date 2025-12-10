Más de 25 kilómetros de fila causa accidente de tráiler en ruta al Atlántico

Un tráiler volcado en el km 30 de la ruta al Atlántico causa fila de más de 25 km. El paso sigue afectado; autoridades trabajan para liberar la vía.

Un accidente en el km 30 de la ruta al Atlántico complica el paso durante la tarde de este 10 de diciembre. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Un tráiler se accidentó en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico la tarde de este 10 de diciembre y ha provocado un congestionamiento vehicular que se extiende por más de 25 kilómetros.

El percance fue reportado por Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, quien detalló que el vehículo de carga volcó frente al Irtra de Agua Caliente, en San Antonio La Paz, El Progreso.

Montejo indicó que en el lugar se realizan maniobras con grúas para retirar el transporte, lo que ha afectado el paso en esa vía.

“El congestionamiento llega al puente Érick Barrondo, en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico, en la zona 17. Afecta la salida de la capital, la zona 25 y el ingreso a Palencia”, explicó.

Asimismo, informó que autoridades de El Progreso implementan acciones para agilizar la circulación de vehículos.

