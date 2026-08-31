Motorista impacta contra vehículo en ruta a El Salvador, rompe el vidrio trasero y queda empotrado

Una colisión entre un motorista y un vehículo se registró en el kilómetro 16.7 de carretera a El Salvador, sobre el paso a desnivel de Pavón, en dirección a oriente.

De acuerdo con la información preliminar, el motorista impactó contra la parte trasera del automóvil. La fuerza de la colisión provocó que rompiera el vidrio posterior y que parte de su cuerpo quedara dentro del vehículo, mientras las piernas permanecieron afuera.

Unidades de emergencia acudieron al lugar para brindar asistencia al motorista. Hasta el momento, la información proporcionada no detalla la gravedad de las lesiones ni su estado de salud.

La Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula mantiene presencia en el sector para atender las repercusiones del accidente en la circulación.

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