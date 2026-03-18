Motorista muere al chocar con un tráiler en el bulevar Liberación; PMT informa rutas alternas

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Motorista muere al chocar con un tráiler en el bulevar Liberación; PMT informa rutas alternas

La PMT informa rutas alternas tras accidente de motorista en el bulevar Liberación.

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ACCIDENTE EN EL BULEVAR LIBERACIÓN. MUERE MOTORISTA

Motorista murió al colisionar contra un tráiler en el bulevar Liberación. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales reportaron que un motorista murió este miércoles 18 de marzo al colisionar contra un tráiler en el bulevar Liberación y 4a. calle, zona 9.

Añadieron que la víctima, que no ha sido identificada, murió por politraumatismo general.

La Policía Municipal de Tránsito informó que el accidente se registra en los carriles con dirección al occidente.

Agregó que, en el lugar, agentes efectúan desvíos para agilizar la movilidad, tras el cierre de dos carriles.

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Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informó que la víctima es un joven que posiblemente trabajaba en el sector.

Para ver más: Video: Así fue el brutal accidente en el que murió un motorista en la zona 5 de la capital

Ante el cierre de dos carriles, Montejo compartió un listado de rutas alternas para los automovilistas.

Rutas alternas

  • Tramo de la 13 calle, zona 10, hacia la zona 9

  • 10a. calle, zona 10, hacia la 10a. calle, zona 9
  • 4a. calle, zona 10, hacia la 5a. calle de la misma zona
  • Avenida La Castellana
  • Calzada Atanasio Tzul
  • Avenida Santa Cecilia
  • Avenida Bolívar
  • Tramo de la Plaza Mariachis

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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