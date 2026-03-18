Motorista muere al chocar con un tráiler en el bulevar Liberación; PMT informa rutas alternas

Los Bomberos Municipales reportaron que un motorista murió este miércoles 18 de marzo al colisionar contra un tráiler en el bulevar Liberación y 4a. calle, zona 9.

Añadieron que la víctima, que no ha sido identificada, murió por politraumatismo general.

La Policía Municipal de Tránsito informó que el accidente se registra en los carriles con dirección al occidente.

Agregó que, en el lugar, agentes efectúan desvíos para agilizar la movilidad, tras el cierre de dos carriles.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informó que la víctima es un joven que posiblemente trabajaba en el sector.

Para ver más: Video: Así fue el brutal accidente en el que murió un motorista en la zona 5 de la capital

Ante el cierre de dos carriles, Montejo compartió un listado de rutas alternas para los automovilistas.

Rutas alternas

Tramo de la 13 calle, zona 10, hacia la zona 9



10a. calle, zona 10, hacia la 10a. calle, zona 9



10a. calle, zona 10, hacia la 10a. calle, zona 9 4a. calle, zona 10, hacia la 5a. calle de la misma zona



Avenida La Castellana



Calzada Atanasio Tzul



Avenida Santa Cecilia



Avenida Bolívar



Tramo de la Plaza Mariachis

#PrecauciónAlTransitar



Así se observa el tráfico en bulevar Liberación y 4 avenida zona 9 tras incidente en el sector; Policía MT regula el tránsito en el área



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#Zona9 #Prevención #MovilidadGT #PolicíaMT #AmilcarMontejo pic.twitter.com/5oTm034DEp — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) March 18, 2026

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