Motorista muere en accidente en el km 15 de la ruta Interamericana; PMT comparte rutas alternas

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco reporta la muerte de un motorista en un accidente este jueves 17 de septiembre, en el kilómetro 15.8 de la ruta Interamericana, con dirección a la capital.

Añadió que el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes en el lugar del percance.

Agentes habilitaron un carril reversible en el sector para agilizar la movilidad vehicular, afectada por el accidente.

En el percance estaría involucrado un tráiler, según las imágenes compartidas por la PMT.

La PMT recomienda utilizar vías alternas por San Cristóbal y La Comunidad, zona 10 de ese municipio.

La noche del miércoles, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron la colisión de dos vehículos de transporte pesado en el kilómetro 59 de la ruta al Atlántico.

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Socorristas de la estación de Sanarate, El Progreso, asistieron y brindaron atención prehospitalaria a los pilotos de ambos vehículos.

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