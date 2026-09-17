Motorista muere en accidente en el km 15 de la ruta Interamericana; PMT comparte rutas alternas

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Motorista muere en accidente en el km 15 de la ruta Interamericana; PMT comparte rutas alternas

Motorista muere en accidente en el kilómetro 15.8 de la ruta Interamericana, con dirección a la ciudad de Guatemala.

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ACCIDENTE EN KM 15.8 DE LA INTERAMERICANA

Motorista perdió la vida en accidente en el km 15.8 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: cortesía de José Manuel Rivera)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco reporta la muerte de un motorista en un accidente este jueves 17 de septiembre, en el kilómetro 15.8 de la ruta Interamericana, con dirección a la capital.

Añadió que el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes en el lugar del percance.

Agentes habilitaron un carril reversible en el sector para agilizar la movilidad vehicular, afectada por el accidente.

En el percance estaría involucrado un tráiler, según las imágenes compartidas por la PMT.

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La PMT recomienda utilizar vías alternas por San Cristóbal y La Comunidad, zona 10 de ese municipio.

La noche del miércoles, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron la colisión de dos vehículos de transporte pesado en el kilómetro 59 de la ruta al Atlántico.

Para ver más: Video revela cómo fue el accidente vial entre el hijo de un magistrado y el músico Hugo Girón

Socorristas de la estación de Sanarate, El Progreso, asistieron y brindaron atención prehospitalaria a los pilotos de ambos vehículos.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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