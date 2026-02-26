Motorista resulta herido en intento de asalto en la zona 13; PMT alerta sobre cierres viales

Los Bomberos Municipales alertaron sobre un hecho de violencia este jueves 26 de febrero en la 7a avenida y 5a calle, zona 13.

Añadieron que, en el lugar, paramédicos brindaron atención a un hombre de 25 años que sufrió heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Tras ser estabilizada, la víctima fue trasladada a un hospital. Las autoridades correspondientes se hicieron presentes para resguardar la escena.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó que lo sucedido impactará el tránsito, ya que se registrarán cierres viales en el sector.

Añadió que, sumado a ello, hay afluencia vehicular en dirección al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Además, este jueves se desarrolla un evento electoral en la 9a avenida y 15a calle A, de la misma zona.

Jorge Leal, portavoz de la PMT, indicó que la víctima es un motorista, quien resultó herido en un intento de asalto.

Para leer más: Cámaras de videovigilancia captan ataque armado en zona 14 tras discusión entre conductor y motorista

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.