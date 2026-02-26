Motorista resulta herido en intento de asalto en la zona 13; PMT alerta sobre cierres viales

Sucesos

Motorista resulta herido en intento de asalto en la zona 13; PMT alerta sobre cierres viales

Bomberos y autoridades reportan persona herida en ataque armado en la zona 13.

y

|

time-clock

BOMBEROS ATIENDEN A MOTORISTA HERIDO DE BALA EN ZONA 13

Socorristas atienden a motorista herido de bala en la zona 13. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales alertaron sobre un hecho de violencia este jueves 26 de febrero en la 7a avenida y 5a calle, zona 13.

Añadieron que, en el lugar, paramédicos brindaron atención a un hombre de 25 años que sufrió heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Tras ser estabilizada, la víctima fue trasladada a un hospital. Las autoridades correspondientes se hicieron presentes para resguardar la escena.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó que lo sucedido impactará el tránsito, ya que se registrarán cierres viales en el sector.

EN ESTE MOMENTO

Accidente de tránsito ocurrido este miércoles 25 de febrero en el kilómetro 33 de la carretera a El Salvador, en el sector conocido como la Vuelta del Chilero, dejó como saldo al menos dos personas muertas y varias heridas. (Foto, Prensa Libre: cortesía Bomberos Voluntarios)

Accidentes de tránsito siguen en aumento: transporte pesado lidera hechos en rutas importantes

Right

Capturan a presunto cabecilla de estructura que despoja propiedades en el occidente

Right

Añadió que, sumado a ello, hay afluencia vehicular en dirección al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Además, este jueves se desarrolla un evento electoral en la 9a avenida y 15a calle A, de la misma zona.

Jorge Leal, portavoz de la PMT, indicó que la víctima es un motorista, quien resultó herido en un intento de asalto.

Para leer más: Cámaras de videovigilancia captan ataque armado en zona 14 tras discusión entre conductor y motorista

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Policía Municipal de Tránsito Violencia en Guatemala Zona 13 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS