MP detalla cómo habría ocurrido el crimen contra un hombre en Fray Bartolomé de las Casas y los indicios hallados

Sucesos

MP detalla cómo habría ocurrido el crimen contra un hombre en Fray Bartolomé de las Casas y los indicios hallados

Un hombre murió baleado después de estacionar su picop frente a un cementerio de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.

|

time-clock

Escena del crimen

Autoridades investigan el crimen contra un hombre en Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio Público (MP) informó este martes 13 de enero que la Fiscalía Municipal de Chisec, Alta Verapaz, da seguimiento a un incidente armado registrado en la aldea Champeguano, municipio de Fray Bartolomé de Las Casas.


En el lugar fue localizado el cadáver de Arcadio Choc Caal, de 31 años, quien presentaba cuatro heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, informó el MP.

La fiscalía afirmó que durante el procesamiento de la escena se localizaron dos casquillos y un proyectil de arma de fuego.

Agregó que, de acuerdo con información preliminar, el ahora fallecido se conducía a bordo de un picop, el cual estacionó frente al cementerio de la aldea Champeguano.

EN ESTE MOMENTO

Concentrix nueva sede Parque Las Américas

Concentrix, empresa de BPO en Guatemala, amplía operaciones y proyecta crear mil empleos en dos años

Right
Fachada del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, institución encargada de la organización y supervisión de los procesos electorales.

Rectores y decanos eligen en privado a sus representantes para la Postuladora del TSE

Right


Al descender del vehículo, mientras efectuaba una necesidad fisiológica, un sujeto desconocido le disparó, causándole la muerte en el lugar, según la investigación del MP.

El presunto responsable huyó junto a otro individuo que conducía una motocicleta, con rumbo ignorado, de acuerdo con la fiscalía. La investigación del motivo del hecho continúa.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los peritajes correspondientes, indicó el MP.

Para leer más: ¿Qué hallaron en el vehículo en el que huyeron los sicarios que mataron a Elías Ramírez, excandidato a alcalde?

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Alta Verapaz Ataque armado Fray Bartolomé de las Casas 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS