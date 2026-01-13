MP detalla cómo habría ocurrido el crimen contra un hombre en Fray Bartolomé de las Casas y los indicios hallados

El Ministerio Público (MP) informó este martes 13 de enero que la Fiscalía Municipal de Chisec, Alta Verapaz, da seguimiento a un incidente armado registrado en la aldea Champeguano, municipio de Fray Bartolomé de Las Casas.



En el lugar fue localizado el cadáver de Arcadio Choc Caal, de 31 años, quien presentaba cuatro heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, informó el MP.



La fiscalía afirmó que durante el procesamiento de la escena se localizaron dos casquillos y un proyectil de arma de fuego.

Agregó que, de acuerdo con información preliminar, el ahora fallecido se conducía a bordo de un picop, el cual estacionó frente al cementerio de la aldea Champeguano.





Al descender del vehículo, mientras efectuaba una necesidad fisiológica, un sujeto desconocido le disparó, causándole la muerte en el lugar, según la investigación del MP.

El presunto responsable huyó junto a otro individuo que conducía una motocicleta, con rumbo ignorado, de acuerdo con la fiscalía. La investigación del motivo del hecho continúa.



El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los peritajes correspondientes, indicó el MP.

