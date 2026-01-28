Muere una persona y seis resultan heridas en accidentes de automóviles y motocicletas  

Sucesos

Muere una persona y seis resultan heridas en accidentes de automóviles y motocicletas  

Los bomberos informaron sobre accidentes de tránsito en la capital, en la ruta Interamericana y en Antigua Guatemala.

y

|

time-clock

ACCIDENTE KM 125 DE LA INTERAMERICANA

Dos automóviles chocaron en el km 125 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Municipales informaron que este miércoles 28 de enero se registró una fuerte colisión entre dos motocicletas en la avenida Petapa y 50 calle, zona 12. Añadieron que trasladaron a dos personas en estado delicado hacia la Emergencia del Hospital Roosevelt.

Según el reporte, uno de los motoristas quedó inconsciente y el otro sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha. Las motocicletas resultaron con severos daños.

La Policía Municipal de Tránsito informó de una colisión entre una motocicleta y una unidad policial al final del puente Belice, zona 17, en sentido norte. No se reportaron personas heridas.

También reportó una colisión entre vehículos particulares en la calzada Atanasio Tzul y 46 calle, zona 12. La PMT indicó que hubo daños materiales por el percance.

EN ESTE MOMENTO

Armando Martínez fue elegido gerente general del INDE en enero del 2026 Foto Inde

Consejo Directivo elige como nuevo gerente general del Inde, a quien tenía a su cargo la electrificación rural en la entidad

Right

Comisión de Postulación cierra recepción de expedientes para magistrados del TSE

Right

Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia por un accidente de tránsito en el kilómetro 125 de la ruta Interamericana, donde tres personas resultaron heridas; dos de ellas fueron trasladadas a un hospital.

En otro suceso, indicaron que una persona murió arrollada en el kilómetro 113.5 de la referida ruta.

Los Bomberos Municipales de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, atendieron a una persona que sufrió trauma de cráneo al desplazarse en motocicleta en la ruta hacia El Panorama.

Para leer más: Quince pasajeros resultan heridos en accidente de bus; mueren dos motoristas en colisión

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Avenida petapa Ruta Interamericana 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS