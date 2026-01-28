Muere una persona y seis resultan heridas en accidentes de automóviles y motocicletas  

Los Bomberos Municipales informaron que este miércoles 28 de enero se registró una fuerte colisión entre dos motocicletas en la avenida Petapa y 50 calle, zona 12. Añadieron que trasladaron a dos personas en estado delicado hacia la Emergencia del Hospital Roosevelt.

Según el reporte, uno de los motoristas quedó inconsciente y el otro sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha. Las motocicletas resultaron con severos daños.

La Policía Municipal de Tránsito informó de una colisión entre una motocicleta y una unidad policial al final del puente Belice, zona 17, en sentido norte. No se reportaron personas heridas.

También reportó una colisión entre vehículos particulares en la calzada Atanasio Tzul y 46 calle, zona 12. La PMT indicó que hubo daños materiales por el percance.

Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia por un accidente de tránsito en el kilómetro 125 de la ruta Interamericana, donde tres personas resultaron heridas; dos de ellas fueron trasladadas a un hospital.

En otro suceso, indicaron que una persona murió arrollada en el kilómetro 113.5 de la referida ruta.

Los Bomberos Municipales de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, atendieron a una persona que sufrió trauma de cráneo al desplazarse en motocicleta en la ruta hacia El Panorama.

Personas qué circulaban por el sector dieron aviso al número de emergencias 123. Al llegar al lugar elementos del casco rojo estabilizan y trasladan al centro asistencial donde serán atendidos por médicos de turno. pic.twitter.com/UY1c7Na6IA — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) January 28, 2026

