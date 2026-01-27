Quince pasajeros resultan heridos en accidente de bus; mueren dos motoristas en colisión

Los Bomberos Voluntarios informaron que la madrugada de este martes 27 de enero, 15 personas resultaron heridas en un accidente de bus, por lo que fueron trasladadas al Hospital Roosevelt.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales reportó que el percance ocurrió en la salida de las aldeas El Porvenir y El Carmen, donde el bus chocó contra un muro.

Los bomberos añadieron que auxiliaron a unos 40 pasajeros. Indicaron que en la vivienda contra la cual chocó el bus no se reportan personas heridas.

La unidad de transporte resultó con severos daños en la parte frontal.

La movilidad vehicular es lenta en el sector debido al accidente.

Mueren motoristas

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que en el kilómetro 202 de la Ruta Nacional 7E, en Tucurú, Alta Verapaz, un vehículo de transporte pesado colisionó contra una motocicleta en la que se desplazaban dos personas.

Añadieron que ambas murieron en el lugar por lo fuerte del impacto.

Además, utilizaron equipo hidráulico denominado quijada de la vida para extraer el cuerpo de una de las víctimas, ya que se encontraba atrapada entre el vehículo de transporte pesado y una valla de contención.

Para leer más: Accidentes incrementan en 2025 y más de 1 mil 200 personas han muerto en percances de motos

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.