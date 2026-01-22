Mujer herida en ataque armado contra vehículo en el bulevar Liberación

Mujer herida en ataque armado contra vehículo en el bulevar Liberación

Una mujer fue atacada a balazos cuando se desplaza en el tránsito en el bulevar Liberación.

Bomberos atienden a mujer herida en ataque armado en el bulevar Liberación, zona 12. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron que este jueves 22 de enero ocurrió un incidente armado en el bulevar Liberación y 12 avenida, zona 12 de la capital.

El ataque se registró a pocos metros de la estación número 2, en cercanías de El Trébol, donde paramédicos auxiliaron a una mujer de 36 años que sufrió heridas en la frente causadas por fragmentos de vidrio, derivadas de los disparos contra el vehículo en el que se desplazaba.

Socorristas le limpiaron las heridas y colocaron vendajes. Luego, le ofrecieron trasladarla a un hospital, ya que también sufrió una crisis nerviosa.

Sin embargo, la víctima rechazó el traslado y comentó que continuaría su marcha hacia rumbo desconocido, sin esperar a las autoridades para las diligencias e investigaciones, añadieron los bomberos.

La puerta del lado del conductor presentaba varios orificios de bala y se desconoce el móvil del ataque.

El incidente ocurrió en medio del tránsito en el bulevar Liberación.

