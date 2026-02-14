Pareja es intoxicada con una bebida y asaltada por un taxista en la zona 1 capitalina

Sucesos

Pareja es intoxicada con una bebida y asaltada por un taxista en la zona 1 capitalina

La pareja recibió una bebida del conductor del taxi, que los habría intoxicado.

Una pareja fue intoxicada y asaltada mientras viajaba en un taxi. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron que este sábado 14 de febrero una pareja fue intoxicada, agredida y asaltada tras abordar un taxi en la zona 1 capitalina.

Según la versión de los socorristas, el piloto del vehículo les ofreció una bebida a los pasajeros, la cual los habría intoxicado.

Ese momento fue aprovechado para agredirlos y despojarlos de sus pertenencias, para luego dejarlos en la vía pública, sobre la 4a. avenida y 3a. calle de la zona 9 capitalina.

El reporte de los bomberos indica que una de las víctimas es una mujer de 27 años con cuatro meses de embarazo.

La Policía Nacional Civil (PNC) investiga el caso.

Secuestro en taxi

La mañana de este sábado también se reportó que una joven de 19 años fue retenida contra su voluntad a bordo de un taxi en la zona 11.

Según la PNC, la víctima solicitó un viaje por medio de una aplicación móvil, y al abordar el vehículo, una pareja que iba en su interior la amenazó con un arma de fuego y exigió a sus familiares Q10 mil a cambio de no hacerle daño.

Los presuntos secuestradores fueron capturados en la 24 avenida y Periférico de la zona 11. La joven fue liberada.

