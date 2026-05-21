Sucesos
Paso en el km 45 de la ruta Interamericana permanece cerrado por choque múltiple
Choque múltiple en el km 45.5 de la ruta Interamericana afecta el tránsito en ambos sentidos y provoca largas filas vehiculares.
Dos camiones quedan destruidos por un choque en el km 45 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Provial)
El paso vehicular en el kilómetro 45.5 de la ruta Interamericana permanece afectado este 21 de mayo debido a un accidente de tránsito.
Según Provial, el percance ocurrió en Sumpango, Sacatepéquez, en carriles hacia oriente; sin embargo, el tránsito está afectado en ambos sentidos.
Varias personas que viajaban en los vehículos involucrados fueron trasladadas a centros asistenciales por heridas y golpes de consideración.
En imágenes compartidas por las autoridades se observa que al menos dos camiones y una motocicleta estuvieron involucrados en el percance.
La fila de vehículos llega hasta el kilómetro 47 de la ruta Interamericana y también afecta el libramiento de Chimaltenango.