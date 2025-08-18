PGN amplía detalles de menor que habría sido apuñalado por su hermano en la zona 5

La Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó este lunes 18 de agosto el fallecimiento de un niño de 7 años, presuntamente apuñalado por su hermano de 11.

“Según la información que surge, los niños se encontraban jugando en la guardería de una iglesia evangélica ubicada en la zona 5. El niño de 7 años fue trasladado por la familia a un centro asistencial, donde minutos más tarde murió por la gravedad de las heridas”, indicó la PGN en un reporte preliminar.

“En este caso se ha verificado que el niño de 7 años lamentablemente falleció”, reiteró la institución.

Respecto del niño de 11 años, la PGN informó que, a través de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, inició el proceso de protección y solicitó las medidas necesarias ante un juez competente, según lo establecido en la ley.

“El menor ha sido colocado con familia ampliada”, añadió la PGN.

La institución explicó que los niños menores de 13 años son inimputables. “No pueden ser sometidos a un proceso penal y se les aplican únicamente medidas de protección, no sanciones penales convencionales”, agregó.

El caso continúa bajo investigación para determinar cómo se registró la muerte del menor.

Para leer más: ¿Qué pasará con la carta que aparentemente escribió una niña de 12 años que habría apuñalado a un maestro en Huehuetenango?

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.