Piden justicia por Ana Cecilia Lima, la joven maestra que murió en un asalto a un bus en la calzada San Juan

Una joven maestra murió baleada durante un asalto perpetrado la tarde del 28 de enero en un autobús extraurbano que circulaba por la calzada San Juan, zona 4 de Mixco. El ataque ocurrió cerca de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil (PNC), a donde el piloto condujo la unidad para pedir auxilio.

Asalto en plena ruta

El hecho se registró cuando un autobús de la empresa Sanjuanera se dirigía hacia San Juan Sacatepéquez y transitaba por el sector de Monserrat y la 5.ª avenida de la zona 4 de Mixco. Según información preliminar, hombres armados asaltaron a los pasajeros dentro de la unidad.

Durante el asalto, una pasajera —Ana Cecilia Lima Yupe— intentó descender del bus en medio de la tensión, pero fue herida de bala. El piloto condujo hasta la sede policial más cercana, donde se confirmó su fallecimiento.

Ana Cecilia Lima Yupe: vocación truncada

Ana Cecilia Lima Yupe, de 24 años, era docente de nivel preprimario en la Escuela Oficial de Párvulos No. 64, ubicada dentro del Instituto Miguel García Granados, en la colonia Bethania, zona 7 capitalina. Además, participaba como voluntaria en una organización que brinda acompañamiento a niños hospitalizados y comunidades vulnerables.

Nacida el 26 de diciembre del 2001, Ana Cecilia falleció de forma trágica el 28 de enero, a pocas semanas de culminar sus estudios universitarios para obtener el título de Licenciada en Pedagogía.

Ana Cecilia Lima Yupe, de 24 años, fue asesinada durante un asalto en un bus en Mixco. (Foto: Prensa Libre, Redes Sociales)

A raíz del hecho, fue cancelada la entrega de útiles escolares en el plantel donde laboraba. Afuera se colocó una moña y un cartel en memoria de la joven, identificándola como la maestra de los niños de cinco años, sección “B”.

Consternación e investigación

Compañeros de trabajo, padres de familia y alumnos manifestaron su consternación ante la pérdida.

La familia de la víctima pidió justicia. El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.