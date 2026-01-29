Piden justicia por Ana Cecilia Lima, la joven maestra que murió en un asalto a un bus en la calzada San Juan

Sucesos

Piden justicia por Ana Cecilia Lima, la joven maestra que murió en un asalto a un bus en la calzada San Juan

El asalto ocurrido en calzada San Juan, cerca de una comisaría de la PNC, terminó con la muerte de Ana Cecilia Lima Yupe, una joven maestra que viajaba como pasajera.

y

|

time-clock

Ana Cecilia Lima Yupe, maestra preprimaria, murió baleada durante un asalto en un bus que transitaba por Mixco. (Foto: Byron Rivera y Redes Sociales)

Una joven maestra murió baleada durante un asalto perpetrado la tarde del 28 de enero en un autobús extraurbano que circulaba por la calzada San Juan, zona 4 de Mixco. El ataque ocurrió cerca de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil (PNC), a donde el piloto condujo la unidad para pedir auxilio.

Asalto en plena ruta

El hecho se registró cuando un autobús de la empresa Sanjuanera se dirigía hacia San Juan Sacatepéquez y transitaba por el sector de Monserrat y la 5.ª avenida de la zona 4 de Mixco. Según información preliminar, hombres armados asaltaron a los pasajeros dentro de la unidad.

Durante el asalto, una pasajera —Ana Cecilia Lima Yupe— intentó descender del bus en medio de la tensión, pero fue herida de bala. El piloto condujo hasta la sede policial más cercana, donde se confirmó su fallecimiento.

Ana Cecilia Lima Yupe: vocación truncada

Ana Cecilia Lima Yupe, de 24 años, era docente de nivel preprimario en la Escuela Oficial de Párvulos No. 64, ubicada dentro del Instituto Miguel García Granados, en la colonia Bethania, zona 7 capitalina. Además, participaba como voluntaria en una organización que brinda acompañamiento a niños hospitalizados y comunidades vulnerables.

LECTURAS RELACIONADAS

Ataques armados dejan un muerto y un herido en Mixco y la zona 9 capitalina

chevron-right
El vehículo, aparentemente, blindado en el que se trasladaba Michelle Soto quedó frente al centro educativo tras el ataque. (Fotos Prensa Libre: Tomada de Facebook y Bomberos Municipales de Masagua)

Muere Michelle Soto, joven maestra y exreina de belleza tras atentado frente a escuela en Masagua

chevron-right

Nacida el 26 de diciembre del 2001, Ana Cecilia falleció de forma trágica el 28 de enero, a pocas semanas de culminar sus estudios universitarios para obtener el título de Licenciada en Pedagogía.

Ana Cecilia Lima Yupe, de 24 años, fue asesinada durante un asalto en un bus en Mixco. (Foto: Prensa Libre, Redes Sociales)

A raíz del hecho, fue cancelada la entrega de útiles escolares en el plantel donde laboraba. Afuera se colocó una moña y un cartel en memoria de la joven, identificándola como la maestra de los niños de cinco años, sección “B”.

Consternación e investigación

Compañeros de trabajo, padres de familia y alumnos manifestaron su consternación ante la pérdida.

La familia de la víctima pidió justicia. El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Muerte de mujeres Sucesos Violencia Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS