Piloto y ayudante de camión mueren en accidente en Escuintla

Los Bomberos Voluntarios informaron este viernes 19 de diciembre sobre un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 90.2 de la ruta a Cerro Colorado, aldea de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

En el lugar se registró una colisión entre dos camiones. Los bomberos trasladaron a un hombre herido que se desempeñaba como ayudante en uno de los vehículos, el cual transportaba agua purificada. El piloto, de 32 años, resultó ileso.

El herido fue identificado como Hilder Alfonso Gómez Cabrera, de 24 años, residente en la ciudad de Escuintla, según el reporte de los bomberos.

La víctima sufrió una fractura en la muñeca izquierda y golpes en la parte frontal del cráneo, por lo que fue llevada a un hospital local.

En tanto, el piloto y el ayudante del otro camión, que transportaba block, murieron debido a la fuerza del impacto entre ambos automotores. Los Bomberos Voluntarios utilizaron equipo especial para extraer los cuerpos.

El camión que transportaba block quedó destruido en la parte frontal. Se desconocen las causas que habrían originado el accidente.

