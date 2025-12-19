Piloto y ayudante de camión mueren en accidente en Escuintla

Sucesos

Piloto y ayudante de camión mueren en accidente en Escuintla

Dos personas murieron en una colisión en la ruta a Cerro Colorado, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

DOS MUERTOS EN RUTA A SANTA LUCÍA COT, ESCUINTLA

Dos personas que se desplazaban en un camión que transportaba block murieron en un accidente de tránsito en Escuintla. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron este viernes 19 de diciembre sobre un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 90.2 de la ruta a Cerro Colorado, aldea de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

En el lugar se registró una colisión entre dos camiones. Los bomberos trasladaron a un hombre herido que se desempeñaba como ayudante en uno de los vehículos, el cual transportaba agua purificada. El piloto, de 32 años, resultó ileso.

El herido fue identificado como Hilder Alfonso Gómez Cabrera, de 24 años, residente en la ciudad de Escuintla, según el reporte de los bomberos.

La víctima sufrió una fractura en la muñeca izquierda y golpes en la parte frontal del cráneo, por lo que fue llevada a un hospital local.

En tanto, el piloto y el ayudante del otro camión, que transportaba block, murieron debido a la fuerza del impacto entre ambos automotores. Los Bomberos Voluntarios utilizaron equipo especial para extraer los cuerpos.

El camión que transportaba block quedó destruido en la parte frontal. Se desconocen las causas que habrían originado el accidente.

Para leer más: Accidentes incrementan en 2025 y más de 1 mil 200 personas han muerto en percances de motos

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Escuintla Santa Lucía Cotzumalguapa 
