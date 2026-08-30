PNC retoma labores en subestación de San Juan Sacatepéquez luego de supuestas amenazas

Una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC), ubicada en San Juan Sacatepéquez, habría retomado sus labores este fin de semana, luego de que fuera cerrada por supuestas amenazas.

Las presuntas amenazas se habrían originado debido a un operativo que la PNC llevó a cabo en colaboración con el Ejército de Guatemala en la aldea Cruz Blanca.

Según reportaron medios locales, durante el operativo las autoridades habrían detenido a un grupo de personas que integraban un supuesto grupo de “vecinos organizados”.

La versión de la PNC, sin embargo, es que las autoridades llevaron a cabo un operativo en San Juan Sacatepéquez, en el que detuvieron a dos supuestos criminales que portaban armas de fuego de manera ilegal en la comunidad.

Según palabras del inspector de la subestación de la PNC número 16-7-2, Euliser Estrada, los agentes de dicha comisaría de San Juan Sacatepéquez resguardaron su integridad ante “rumores de que la población quería tener un altercado con la institución de la Policía”.

“Para evitar una confrontación, los compañeros decidieron trabajar en San Pedro Sacatepéquez”, señaló Estrada.

A pesar de que la Policía se trasladó a otra subestación, el inspector reiteró que las autoridades no descuidaron la seguridad en San Juan Sacatepéquez.

“Obviamente, nunca se descuidó la seguridad aquí en el municipio. Siempre estuvieron los compañeros dispuestos a atender cualquier emergencia que pudiera suscitarse en el lugar”, agregó el jefe de la subestación.

El inspector afirmó que la comisaría estuvo cerrada aproximadamente durante dos días, el lunes 24 y martes 25 de agosto. Sin embargo, desde el miércoles 26 de agosto, las autoridades iniciaron un proceso de “socialización” y diálogo con la población de San Juan Sacatepéquez.

“Se trató de un acercamiento que nosotros hicimos con los ciudadanos de puerta en puerta, para explicarles que nosotros estamos para servirles. También hicimos mesas de diálogo con las autoridades locales”, señaló el inspector.

Vista general de la subestación de la PNC ubicada en San Juan Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

En el caso de la aldea Cruz Blanca, donde habrían iniciado las supuestas amenazas, Estrada afirmó que se trata de una comunidad “alejada” y que cuenta con sus propios métodos para abordar el tema de la seguridad.

Finalmente, el jefe de la subestación indicó que para este fin de semana las autoridades ya habían regresado a la comisaría y que trabajaron con normalidad en el sector.

Estrada afirma que la PNC en San Juan Sacatepéquez atiende todas las denuncias de cualquier índole, y que incluso tienen una oficina de atención a la víctima en casos de violencia contra la mujer.

También se obtuvo un pronunciamiento del vocero de la PNC, Jorge Aguilar, quien reiteró que la institución “en ningún momento dejó de llevar a cabo patrullajes en el área de San Juan Sacatepéquez”.

La PNC afirma que la subestación trabaja con normalidad. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

“De acuerdo con la información que se manejaba anteriormente, existía algún tipo de amenaza en contra de los elementos policiales que pernoctan en esa sede, derivada de la detención de dos criminales que portaban armas de fuego de manera ilegal en la localidad”, aseveró Aguilar.

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