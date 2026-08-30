Tres presuntos asaltantes son vapuleados y un vehículo termina quemado en Villa Canales

La Policía Nacional Civil (PNC) compartió este domingo 30 de agosto detalles del caso de tres presuntos delincuentes que fueron vapuleados en la aldea El Jocotillo, Villa Canales.

Según información de la subestación local, tres hombres fueron trasladados al Hospital de Especialidades de Villa Nueva con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, luego de que estuvieron a punto de ser linchados al ser señalados de robo.

El incidente se registró la madrugada de este domingo en el callejón Obrajuelo, aldea El Jocotillo, Villa Canales.

Los presuntos delincuentes fueron identificados como Jonathan “N”, de 18 años; Vinicio “N”, 48, y Marvin “N”, 19, quienes sufrieron quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Entre los indicios hallados está el vehículo tipo camioneta P320FLM, corinto, modelo 2003, que fue quemado por la turba.

También fue localizado el automotor P265CSL, beige, modelo 1995, que quedó empotrado entre unas piedras.

De acuerdo con la PNC, personas que se encontraban en el lugar indicaron que en varias ocasiones habían observado a los sospechosos movilizarse en uno de los vehículos.

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Agregaron que, supuestamente, los vapuleados ya habían entrado a robar a una tienda, por lo que fueron retenidos, pues presuntamente pretendían robar en otro negocio.

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