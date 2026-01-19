“Que no se haga justicia con las manos”: autoridades indígenas y PNC llaman a evitar linchamientos en Quiché

En medio de la conmoción nacional por los recientes ataques armados que dejaron nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos, las autoridades indígenas y policiales de Quiché se pronunciaron este lunes 19 de enero en el programa Impacto Directo, de Guatevisión, para pedir mesura a la población.

Juan Zapeta, alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, lamentó la pérdida de los agentes y aseguró que este tipo de hechos son “el resultado de un Estado fallido en donde los delincuentes buscan poder”.

“¿Cómo es posible que esta gente, siendo delincuentes, maten a los agentes? Que se atengan en algunos casos en donde no podamos intervenir y pase algo malo, que es lo que nosotros no queremos”, advirtió.

“Evitar los linchamientos”

Durante el programa, el subcomisario de la PNC en Quiché, Herson Martínez, enfatizó que están en alerta en todos los municipios del departamento y lanzó una advertencia clave:

“Le hacemos un llamado a la población para que no tomen la justicia por su propia mano, ya que constituye un delito”.

Ambos funcionarios coincidieron en que la organización comunitaria ha sido clave para mantener la calma y evitar la entrada de estructuras criminales en varias regiones de Quiché. “La comunidad organizada ha sido la muralla que mantiene alejadas a las clicas”, recalcó Zapeta.

Contexto nacional: violencia en aumento y estado de sitio

Las declaraciones ocurren en un momento crítico para Guatemala. El Gobierno decretó estado de sitio tras una serie de motines en las cárceles del país, organizados por cabecillas del Barrio 18, que derivaron en atentados simultáneos y mortales contra la PNC. En respuesta, las fuerzas de seguridad han reforzado operativos en todo el territorio, y en departamentos como Quiché, donde aún prevalece cierta calma, las autoridades buscan evitar una escalada de violencia impulsada por la justicia por mano propia.

