Presunto asaltante resulta herido por arma de fuego tras incidente amado en la zona 1, informa PNC

Los Bomberos Municipales informaron este 20 de febrero sobre múltiples llamadas que alertaban sobre un supuesto ataque armado ocurrido en la 6ª avenida y 20 calle, zona 1 de la capital.

De inmediato, los cuerpos de socorro acudieron al lugar e informaron en redes sociales sobre una persona herida.

Se trata de un hombre de aproximadamente 35 años, quien presentaba heridas de bala en ambas piernas.

Los bomberos lograron estabilizar al herido, quien fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica.

Al mismo tiempo, la Policía Nacional Civil informó, también en redes sociales, sobre la captura de un presunto asaltante en la misma dirección donde los socorristas reportaron el ataque armado.

Acción policial en desarrollo



En la 6ª avenida y 20 calle, zona 1, presunto asaltante herido.



Ampliaremos pic.twitter.com/Jysw33Uw3h — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 20, 2026

La PNC señaló en su publicación que el supuesto delincuente resultó herido y que se desplazaba en una motocicleta.

En el lugar se localizó a un hombre de aprox. 35 años con heridas de proyectil de arma de fuego en ambas extremidades inferiores. Nuestros paramédicos lo estabilizaron y trasladaron al @HospigenGT para ser tratado por médicos de turno. pic.twitter.com/9Ycd40E5jS — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) February 20, 2026

La información aún está en desarrollo.

