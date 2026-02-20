Presunto asaltante resulta herido por arma de fuego tras incidente amado en la zona 1, informa PNC

Sucesos

Presunto asaltante resulta herido por arma de fuego tras incidente amado en la zona 1, informa PNC

Bomberos Municipales y la PNC confirmaron una persona herida en la 6 avenida y 20 calle de la zona 1 capitalina.

|

time-clock

Herido en zona 1

Un presunto asaltante fue detenido por la PNC en la 6 avenida y 20 calle de la zona 1. (Foto Prensa Libre: PNC)

Los Bomberos Municipales informaron este 20 de febrero sobre múltiples llamadas que alertaban sobre un supuesto ataque armado ocurrido en la 6ª avenida y 20 calle, zona 1 de la capital.

De inmediato, los cuerpos de socorro acudieron al lugar e informaron en redes sociales sobre una persona herida.

Se trata de un hombre de aproximadamente 35 años, quien presentaba heridas de bala en ambas piernas.

Los bomberos lograron estabilizar al herido, quien fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica.

Al mismo tiempo, la Policía Nacional Civil informó, también en redes sociales, sobre la captura de un presunto asaltante en la misma dirección donde los socorristas reportaron el ataque armado.

La PNC señaló en su publicación que el supuesto delincuente resultó herido y que se desplazaba en una motocicleta.

La información aún está en desarrollo.

