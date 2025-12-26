Sucesos
Rayo impacta carpa policial en Navidad y deja a dos agentes con quemaduras en ruta a San Lucía Cotzumalguapa
La caída de un rayo sobre una carpa policial en el km 84.5 de la ruta a San Lucía Cotzumalguapa dejó dos agentes con quemaduras en segundo grado.
Dos miembros de la Policía Nacional Civil sufrieron quemaduras tras ser alcanzados por un rayo la tarde del 25 de diciembre. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Freepik).
Dos agentes de la Policía Nacional Civil resultaron heridos la tarde del 25 de diciembre, tras recibir una descarga eléctrica provocada por un rayo, mientras se encontraban en un puesto de vigilancia.
El rayo impactó en una carpa ubicada en el kilómetro 84.5 de la ruta a San Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, donde permanecían los agentes.
Socorristas auxiliaron a los dos policías y, tras estabilizarlos, los trasladaron a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
El inspector Edwin Monroy, portavoz de la institución, confirmó que los agentes presentan quemaduras de segundo grado en el cuerpo, según el diagnóstico médico del centro asistencial.
Añadió que su condición de salud es estable.
“No pensábamos que fuera a pasar, pero son cosas de la naturaleza y lamentablemente les tocó a los dos compañeros agentes”, manifestó Monroy.
