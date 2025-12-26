Rayo impacta carpa policial en Navidad y deja a dos agentes con quemaduras en ruta a San Lucía Cotzumalguapa

Dos agentes de la Policía Nacional Civil resultaron heridos la tarde del 25 de diciembre, tras recibir una descarga eléctrica provocada por un rayo, mientras se encontraban en un puesto de vigilancia.

El rayo impactó en una carpa ubicada en el kilómetro 84.5 de la ruta a San Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, donde permanecían los agentes.

Socorristas auxiliaron a los dos policías y, tras estabilizarlos, los trasladaron a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

El inspector Edwin Monroy, portavoz de la institución, confirmó que los agentes presentan quemaduras de segundo grado en el cuerpo, según el diagnóstico médico del centro asistencial.

Le podría interesar: ¿Por qué los alcaldes de Escuintla, Petén y Huehuetenango han pedido más protección policial?

Añadió que su condición de salud es estable.

“No pensábamos que fuera a pasar, pero son cosas de la naturaleza y lamentablemente les tocó a los dos compañeros agentes”, manifestó Monroy.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.