Sucesos
Dos motines se registran en Renovación 1 y El Boquerón; reos toman como rehenes a guardias del SP
Dos motines se registran en las cárceles Renovación 1 y El Boquerón. En el primero, privados de libertad tomaron como rehenes a guardias del Sistema Penitenciario.
En distintas ocasiones, privados de libertad de Renovación 1 han tomado como rehenes a guardias del Sistema Penitenciario durante motines en la cárcel. (Foto: Hemeroteca PL)
Dos motines se registran este miércoles 4 de noviembre en centros carcelarios de Guatemala, uno en Renovación 1, en Escuintla, y otro en la cárcel El Boquerón, en Santa Rosa.
En Renovación 1, privados de libertad tomaron como rehenes a guardias del Sistema Penitenciario (SP). Hasta el momento se desconoce cuántos agentes fueron retenidos.
Las autoridades no han revelado las causas del motín ni el sector de la prisión donde se registra el incidente.
En Renovación 1 permanecen recluidos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha y los Paisas, incluidos sus principales cabecillas.
De acuerdo con reportes, este es el segundo motín registrado en menos de dos semanas en Renovación 1.
Por aparte, se reporta otro motín en la cárcel El Boquerón, en Santa Rosa. No se han proporcionado detalles sobre las circunstancias del incidente.
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