Kevin Castellanos recibe condena de 79 años de prisión por asesinato de dos agentes de la PNC

El Tribunal de Mayor Riesgo A condenó este lunes 12 de octubre a 79 años y cuatro meses de prisión a Kevin Castellanos, luego de que se demostrara su responsabilidad en el ataque armado en el que murieron dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 18 de la capital.

El ahora sentenciado compareció por videoconferencia y escuchó la decisión del tribunal, que le impuso 50 años de prisión por asesinato, 10 años por portación ilegal de armas de fuego bélicas de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, 13 años y cuatro meses por terrorismo y una multa de US$33 mil (Q252 mil). Además, fue condenado a seis años de prisión por asociación ilícita.

Según la investigación, los agentes Diana Rosmery Chávez y Juan Antonio Paredes fueron atacados a balazos el 18 de enero de 2026, cuando prestaban servicio en la colonia El Limón, zona 18.

Ese día se registraron ataques contra agentes de la PNC en varios puntos y, según las autoridades, los atentados fueron atribuidos a la mara Barrio 18, en represalia por la recuperación del control de tres prisiones donde se registraron motines.

El día del ataque contra los uniformados, a Castellanos le decomisaron un fusil que, según las autoridades, habría utilizado para perpetrar el hecho, de acuerdo con lo indicado durante la audiencia del 9 de octubre.

En esa audiencia, la defensa de Castellanos solicitó su absolución y argumentó, entre otros aspectos, que el acusado no pertenece a la pandilla Barrio 18.

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El 18 de enero se registraron motines en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2 y el Preventivo para Varones de la zona 18.

Según las autoridades, las acciones fueron coordinadas por el Barrio 18 y, tras la recuperación del control de las prisiones, se registraron ataques que dejaron 11 agentes de la PNC muertos. Algunos casos aún se encuentran bajo investigación.

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Con información de Ángel Oliva