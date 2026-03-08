Sismo en Guatemala: fenómeno de 5.3 grados es registrado en Suchitepéquez

Las autoridades informaron que un sismo de 5.3 grados se registró este 8 de marzo a las 20 horas con 52 minutos.

Este domingo 8 de marzo, las autoridades reportaron un sismo que se registró principalmente en el área de Suchitepéquez.

De acuerdo con información preliminar del Servicio Sismológico de Guatemala, el sismo fue de 5.3 grados y se registró a las 20.52 horas de este domingo.

La entidad detalló que el sismo tuvo una profundidad de 80 kilómetros.

Por su parte, el Insivumeh afirmó que el sismo tuvo su epicentro en el océano frente a Suchitepéquez.

Además, las distancias epicentrales indican que el sismo fue más notorio en Mazatenango, Retalhuleu y Quetzaltenango.

En redes sociales, usuarios reportaron el sismo, mientras que los cuerpos de socorro llamaron a la calma y a estar atentos ante cualquier eventualidad derivada del fenómeno.

Lea también: 63 réplicas y conteo activo: expertos monitorean sismos frente a las costas de Izabal

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Conred Insivumeh Sismo Sismo en Guatemala SismoGT Suchitepéquez Temblor 

